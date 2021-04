Kapustka: Szanujemy punkt

- W drugiej połowie brakowało klarownych sytuacji. Byliśmy trochę aktywniejsi, ale stać nas na lepszą grę. Lech był dzisiaj niezłą drużyną. Te spotkania zawsze są na dużej intensywności i zaangażowaniu, więc miejsca na boisku jest mniej. Na placu gry każdy z nas zostawił dużo serca, więc właśnie stąd wynik 0-0 - powiedział po meczu z Lechem Bartosz Kapustka na antenie TVP Sport. - W poprzednim meczu strzeliliśmy gola ze stałego fragmentu gry, ale dzisiaj ta sztuka się nie udała. Taka jest piłka nożna, że czasem można zdobyć bramkę w taki sposób, a czasem nie. Na pewno stać nas na kreowanie szans nie tylko po stałych fragmentach. Myślę, że nie był to jednak aż tak kluczowy aspekt. - Szanujemy ten punkt, ale czujemy też niedosyt. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, a z przebiegu meczu ten remis jest sprawiedliwy. Nie zasługiwaliśmy na wygraną, ani na przegraną. W następnym spotkaniu u siebie na pewno zagramy lepiej.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.