20-22.04: Rozkład jazdy

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii w środę rozegrają wyjazdowe spotkanie z Piastem Gliwice, a wygrana może przybliżyć ich do mistrzowskiego tytułu. Z kolei dzień wcześniej zaległe spotkanie I ligi rozegra walczący o awans do ekstraklasy Radomiak. Nasi koszykarze w czwartek rozpoczną rywalizację o brązowy medal mistrzostw Polski ze Śląskiem Wrocław (do dwóch wygranych) - pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport.



Rozkład jazdy:

20.04 g. 19:00 GKS Tychy - Radomiak Radom

21.04 g. 20:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa

22.04 g. 20:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, Ostrów Wlkp.]