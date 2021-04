W drugim meczu półfinałowym play-off Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 67-80 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Stan rywalizacji 2-0 dla Stali, a gra toczy się do trzech zwycięstw. Trzecie spotkanie odbędzie się w sobotę. Pierwsza kwarta była udana dla legionistów, choć na samym początku to gospodarze wyszli na pięciopunktowe prowadzenie. W połowie wynik się wyrównał, a następnie cztery celne trafienia Jamela Morrisa pozwoliły odskoczyć rywalom na 6 punktów (24-18), a po dziesięciu minutach na tablicy widniał wynik 27-22 dla legionistów. W siódmej minucie drugiej kwarty "Zieloni Kanonierzy" osiągnęli dziesięciopunktową przewagę (39-29) po trzech celnych rzutach wolnych w wykonaniu Morrisa, ale jeszcze przed przerwom Stali udało się zniwelować straty do 5 punktów. Początek trzeciej odsłony należał ponownie do Legii. Trzy kolejne celne rzuty Lichodieja, Wyki i Karolaka pozwoliły znów odskoczyć na dziesięć oczek (50-40). Następnie jednak nastąpiło kilka minut skutecznej gry rywali i pudeł za trzy w wykonaniu podopiecznych Wojciecha Kamińskiego i przewaga stopniała do jednego punktu (50-49). Na minutę minuty przed końcem kwarty na ośmiopunktowe prowadzenie wyszła Stal po trzech celnych trójkach i przed decydującymi dziesięcioma minutami ostrowianie prowadzili 61-55. Po trzech minutach czwartej kwarty Stal osiągnęła przewagę 11 punktów (58-69) i już jej nie oddała nie oddała. Druga część w wykonaniu legionistów pozostawiała wiele do życzenia szczególnie w ataku. Legioniści trafili zaledwie 9 z 34 prób za trzy punkty. 39% celnych z gry także jest niskim wynikiem. Najwięcej punktów dla Legii rzucił Jamel Morris - 27. PLK: Legia Warszawa 67-80 Stal Ostrów Wielkopolski Kwarty: 27-22, 16-16, 12-23, 12-19 Legia Warszawa [punkty, celne za trzy] 24. J. Morris 27 (5) 8. L. Medford Jr 14 (2) 3. J. Karolak 9 (1) 11. W. Lichodiej 7 (1) 91. D. Wyka 2 --- 14. G. Kulka 5 33. E. Watson 3 2. B. Didier-Urbaniak 0 5. N. Neal 0 15. A. Linowski 0 31. G. Kamiński 0 84. P. Kuźkow 0 Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, celne za trzy] 7. T. Kell 19 (3) 12. J. Mokros 3 (1) 13. J. Sobin 6 30. J. Garbacz 8 (2) 34. C. Smith 12 --- 5. D. Andersson 12 (2) 0. J. Florence 11 (3) 35. M. Ogden 9 (1) 3. Ł. Wojciechowski - 4. M. Pławucki - 8. S. Ryżek - 21. M. Kucharek - Komisarz: Grzegorz Ziemblicki Sędziowie: Marcin Kowalski, Tomasz Trawicki, Dariusz Zapolski Mecz bez udziału publiczności.

AAA - 1 minutę temu, *.chello.pl Karolak jak nie umiesz rzucać za 3 pkt to po co się pchasz?,Wyka daj sobie spokój jak masz tak grać to udawaj jak Joel po co sie ośmieszać....

starszy - 28 minut temu, *.plus.pl Czy wygrywamy czy nie , na zawsze tylko Legia. odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dom 13-2 wyjazd 8-7. Tragiczna skuteczność Karolaka za 3 od kilku meczów. Latwa do rozszyfrowania taktyka gry. Słabszą obrona. . To jest odpowiedż dlaczego w tym roku nie ma szans na awans do finału. Wczoraj napisałem że pozbawienie atutu własnego parkietu zdecyduje o awansie do finału. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie na darmo Stal gra w final four Fiba Europe Cup. Medford sam drużyny nie pociągnie. Nie daliśmy rady przejść obrony Stali, sami grając słabo w obronie w 2 połowie. Dużo rozważań przed trenerem - mam nadzieje, że limit zagrywek nie został wyczerpany i nie ma problemów kondycyjnych. Niestety ławka nie dała impulsu. Neal grał tylko 10 minut, chyba nawet z kontuzją. Punkty z ławki u nas 8 u Stali 32. Bez punktów z ławki się meczów w playoff nie wygrywa. Jak do tego dojdą problemy z faulami podstawowych graczy Lichodieja i Wyki i nie trafiamy rzutów 3 punktowych to wygląda to jak wygląda.



Dla ewentualnych narzekaczy i krytyków i tych co pierwszy raz zaglądają do kosza, bo usłyszeli, że Legia w półfinale w playoff przypominam, że ta drużyna w nie jednym meczu pokazała charakter, waleczność i nie należy wpadać w skrajność i wieszać psy na zespole. Śląsk mimo, iż przegraliśmy z nim dwa razy w lidze jeśli będziemy trafiać za 3 pkt jest w naszym zasięgu :) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @p10: dla mnie bardzo niezrozumiala porazka. Odsunelismy od zdobywania punktow najlepszego gracza stali. Sami swietnie gralismy pod koszem. Zbiorki w obronie oraz w ataku i nagle w trzeciej kwarcie jak ktos slusznie zauwazyl jakby nam ktos prad odłączył. Nie wiem moze i sie myle ale jak dla mnie to kazdy sport jest przesiakniety matactwem i tutaj tez komus moglo zalezec by to stal grala w finale. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @grzesiek: Trzeba odzielić politykę i związany z nią skandal z bańką w Ostrowiei od meczu.



Stal zagrała świetną drugą połowę w defensyfie. W meczu od nas nikt nie kombinował. Wyszło zmęczenie. Wczorajszy mecz kosztował nas wiele sił. Dodatkowo problemy z faulami. Przy stanie 50-45 dla nas Lichodiej złapał 4 faul. Po tym przy stanie 53 - 49 trzeci faul Wyki. Zostaliśmy bez podstawowych graczy pod koszem. Bez Lichodieja i Wyki pod koszem Stal wyszła na prowadzenie i się nakręciła i trafiała masowo nawet trudne trójki. Jakby tego było mało na początku 4 tej kwarty Wyka złapał 4 i 5-ty faul. I ze słabą skutecznością w ataku było już pozamiatane. odpowiedz

Ewelina - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Do połowy gra dobra, prowadzenie. W drugiej połowie przestali grać. Przestraszyli się możliwości awansu? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ewelina: tak to wygladalo, albo po prostu przykro to pisac ale oddane zwyciestwo. Wczoraj tez grali jakby nie chcieli wygrac odpowiedz

As - 2 godziny temu, *.chello.pl To masakra jakaś była. Nagle im prąd odcięło. odpowiedz

mały (mr) - 2 godziny temu, *.chello.pl Gramy 20 minuta później żywioł. Czy leci z nami pilot?

jezus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Graja tak te dwa mecze jakby szefostwu zalezalo na odpadnieciu odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ten mecz byl z serii " jak przegrać wygrany mecz". 2 rzuty trafione na 11 za 3 pkt w 3 kwarcie co to mialo byc. A co gorsza gdzie byli podkoszowi w 3 kwarcie i czemu nic nie zbierali. Kur** przegralismy wygrany mecz odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zabronić rzucania za 3 i będzie dobrze. odpowiedz

Aryon - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Lebaid: Dokładnie to samo zauważyłem, że przegraliśmy przez te durne próby rzutów za 3 punkty. Uparli się, aby koniecznie się przełamać, podczas gdy przewaga od stanu 50-40 topniała z chwili na chwilę. Nawet gdyby tamci zaczęli rzucać jak najęci za 3 punkty, to odpowiadając im każdą skuteczną akcją punktową za, 2 Stal musiałaby się mocno natrudzić, aby chociaż nas dogonić. Wygląda na to, że jak chcesz oddać za darmo piłkę rywalowi to rzucaj za 3 punkty. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Aryon: tak to zawazylo moim zdaniem. Moglimy grac juz za 2 pkt tymbardziej ze za 2 pkt gralismy dobrze. A te nasze trojki niestety z nieprzutptowanych pozycji. Pp za tym nie mamy dobrych strzelcow za 3. Tylko morris i lichodiej powinni rzucac za 3 pkt. odpowiedz

