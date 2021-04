Legioniści Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Delegacja kibiców Legii z grupy OFMC w niedzielne popołudnie udała się na Powązki Wojskowe, by oddać hołd pomordowanym na Wschodzie, Bohaterom uśmierconym w warszawskich katowniach po II Wojnie Światowej oraz ofiarom katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Na okoliczność przypadającego jutro Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, legioniści zapalili charakterystyczne znicze oraz złożyli wieniec w kształcie herbu naszego klubu. fot. Michał Wyszyński

Elquatro - 3 godziny temu, *.chello.pl Właśnie czytam "Zimę o poranku" Janiny Bauman. Jest tam fragment jak autorka wspomina gdy znalazla listę zamorodowanych w Katyniu w wydawanym wówczas w Warszawie Kurierze Warszawskim. Był na niej jej ojciec. Przed wojną lekarz, z wybuchem wojny powołany do armii, Żyd. Jego rodzina przeżyła getto. Dobrze by było skoro wam już to nie przeszkadza że w Katyniu zginał też Żyd, polski oficer, abyście też w końcu wspomnieli, o rocznicy powstania w gettcie warszawskim, ktore było pierwszym aktem oporu w europie, pierwszym aktem oporu obywateli polskich, tam po raz pierwszy powiewała polska flaga. odpowiedz

Dj - 2 godziny temu, *.132.54 @Elquatro: hahaha cudow oczekujesz, w ogole dziwie sie ze Ci zamiescili ten niewygodny dla redacji komentarz odpowiedz

siewca plotek - 2 godziny temu, *.238.74 @Elquatro: Zgłoś się do kogo trzeba, obgadaj temat. A jak będzie zgoda, działaj i upamiętniaj :)

Podobno Janina Bauman to żona Zygmunta Baumana, sowieckiej kanalii, która jest niemal boskim autorytetem dla oświeconych elit „tego kraju”. Nieciekawe towarzystwo.

Słyszałem, że są lepsi pisarze i lepsze lektury.

Szacunek dla każdego polskiego oficera, który oddał życie za Ojczyznę. odpowiedz

*****. ** - 4 godziny temu, *.d1-online.com Brawo, trzeba pamiętać to nasza historia. odpowiedz

