100. mecz Wieteski w Legii

Spotkanie z Piastem Gliwice będzie wyjątkowe dla Mateusza Wieteski. Obrońca rozegra bowiem swój 100. mecz w barwach Legii. Wieteska zadebiutował w stołecznym zespole w lipcu 2014 roku, kiedy to Legia w meczu o Superpuchar Polski zmierzyła się z Zawiszą Bydgoszcz. Dotychczas zdobył 4 bramki. Mateusz Wieteska w Legii: mecze: 100, gole: 4, mecze w Ekstraklasie: 73, gole w Ekstraklasie: 2

Rado - 1 godzinę temu, *.207.59 Bezmyślności w defensywie nauczył się od Jędzy, wyprowadzenie piłki dramat, skuteczność miał... w Zabrzu. Tyle... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.60 W LEGII występują dużo gorsi i bez ewentualnego "potencjału " piłkarze od Wieteski ' których nazwisk nie będę wymieniał. Jedynym plusem jest to,że nie rozegrali 100 meczów, oraz nadzieja na to,że nie zostaną ... przedłużone kończące się kontrakty z LEGIĄ. odpowiedz

Roma - 3 godziny temu, *.lunet.eu Jeszcze ze 2 lata męczarni i będzie czołowym obrońcą ligi. Ja widzę w nim potencjał. odpowiedz

abc - 4 godziny temu, *.52.138 o 100 za dużo... odpowiedz

Jeździec Apokalipsy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @abc: 100% racja. Na początku można było myśleć 'młody, ogra się' itd. To co rozegrał dowodzi, że lepszy nie będzie. Dla wszystkich stron byłoby lepiej gdyby grał sobie w takim Górniku.

PS. Mateusz, gratuluję Klaudii. Tu Ci się udało :) odpowiedz

Kibolek - 1 godzinę temu, *.it-home.pl @abc: sprzedać tego babolarza jak najszybciej odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 4 godziny temu, *.plus.pl Trochę mu to zajęło nazbieranie tych meczów a i tak najlepiej mu szło w górniku gdzie rozegrał praktycznie jedyny pełny sezon. odpowiedz

Piotrek - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @Prawdziwy Boniek gra w hondurasie: bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie kiepski, pod każdym względem, oto odpowiedź czemu długo zbiera i żadnych och i ach nad nim i umiejętnościami nie ma i nie bylo odpowiedz

