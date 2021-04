Sylwestrzak sędzią meczu z Cracovią

Damian Sylwestrzak został wyznaczony do sędziowania meczu 25. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią. W obecnym sezonie arbiter z Wrocławia prowadził 1 spotkanie stołecznego zespołu - wygrane 6-1 z GKS-em Bełchatów w Pucharze Polski. Cracovii też sędziował 1 raz (2-1 z Lechem Poznań). Na liniach pomagać mu będą Adam Karasewicz i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Patryk Gryckiewicz, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Paweł Sokolnicki. Obsada sędziowska 25. kolejki: Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin: Łukasz Szczech (Warszawa) Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław: Szymon Marciniak (Płock) Lechia Gdańsk - Piast Gliwice: Bartosz Frankowski (Toruń) Raków Częstochowa - Lech Poznań: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Wisła Kraków - Warta Poznań: Wojciech Myć (Lublin) Stal Mielec - Zagłębie Lubin: Paweł Raczkowski (Warszawa) Wisła Płock - Jagiellonia Białystok: Jarosław Przybył (Kluczbork) Legia Warszawa - Cracovia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Matigol - -1 year temu, *.orange.pl Moim skromnym zdaniem jeden z najlepszych ( o ile nie najlepszy ) polski sędzia. Młody, jeszcze nie zmanierowany i nie sprzedajny. JESZCZE....Oby potwierdził klasę w meczu z nożownikami. odpowiedz

Ko(L)o - 2 godziny temu, *.145.106 Siejewicza spuścili za obstawianie tenisa :) u buka :) zwykła ustawka bo im nie pasował a moim zdaniem najlepszy sędzia. odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.netfala.pl @Ko(L)o: Bardzo dobry też był sędzia Małek, ale też go spuścili. Dobry jest sędzia Myć ale Legia go nigdy nie dostaje... odpowiedz

Pawełek - 4 godziny temu, *.netfala.pl A gdzie jest Siejewicz pytam się??? odpowiedz

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.246.2 Bardzo dobry sędzia odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Przesmycki Mycia odkurzył.... kolejny ślepiec sędziujący ligowe spotkania. odpowiedz

