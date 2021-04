25. kolejka Ekstraklasy

Komentarze (11)

Hautausmaa - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Prijo idzie do Zvezdy, która ma "mocarstwowe plany". Dlaczego Miodek takich planów mieć nie może? odpowiedz

Sadi - 49 minut temu, *.18.56 @Hautausmaa: plany to może i loczek ma tylko do prowadzenia największego klubu w Polsce się nie nadaje delikatnie mówiąc odpowiedz

Wolfik - 47 minut temu, *.mm.pl @Hautausmaa: Bo jak się nie ma miedzi, to się na zadku siedzi :). odpowiedz

Wariat - 3 godziny temu, *.chello.pl @eLeLeL: no i po co to tu piszesz odpowiedz

Wie(L) un - 2 godziny temu, *.18.56 @eLeLeL: na pewno Ci wejdzie może 1 mecz amica w Bełchatowie bencki żeby nowy trener poczuł klimat porażki a my walimy srakowie 5-1 nie dziekuj odpowiedz

Bródno - 2 godziny temu, *.chello.pl @eLeLeL: kogo to obchodzi gamoniu ? odpowiedz

Przemko - 3 godziny temu, *.netfala.pl Wygrana z Cracovią to obowiązek. Kolejne dwa mecze mamy trudne na wyjeździe w Gliwicach i Gdańsku. Jeśli Pogoń wygra w Bielsku a my nie wygramy z Cracovią to może zrobić się nerwowo. odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Przemko: masz rację ja jednak tak jakiegoś czasu myślę że Pogoń nie wygra w Bielsku. A my z Cracovią to wygrać musimy. A z tych meczy które wymieniłeś to najmniej obawiam się tego w Gliwicach , kiedyś karta musi się odwrócić zwłaszcza że to Piast walczy o puchary ( w sumie po co to nie wiem ) i musi zagrać ofensywnie a możemy zagrać jak w meczu z Lechem tylko nieco lepiej kontrować. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję że wygramy z Cracovią ale łatwo nie będzie. Probierz wprowadzi taki chaos i agresję na boisku że się nieco obawiam tej " taktyki " ale z drugiej strony jak będziemy się bali zespołu który tylko wybija piłki i gra na aferę to nawet w lidze nie ma czego szukać odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl P.Pekhart czekamy na gole w najblizszym meczu ! Powodzenia !!! odpowiedz

