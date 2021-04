25. kolejka Ekstraklasy. Tylko remis Legii

Komentarze (62)

Jeśli - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Jeśli nie zdobędziemy mistrza to vhyba odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Naprawdę REMIS z tymi leszczami????Jak zawsze zamiast uciekać tracimy punkty.Nasza gra w Nd.Nam nie służy.Zawsze,kurde zawsze pod koniec źle odpowiedz

SEBO(L) - 11 godzin temu, *.chello.pl Gratulacje dla Lecha Najmana z okazji zdobycia tytułu wicemistrza Wielkopolski im. Adama Miauczyńskiego... odpowiedz

Władeczek - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Coś czuje faken, że w tym sezonie nie będzie mistrzostwa. Pogoń i Raków są za mocne a my tracimy punkty z takimi amikami. Módlmy sie o puchary faken jego mać. odpowiedz

waw - 21 minut temu, *.chello.pl @robert: jak u buka ? trafiony zatopiony ? odpowiedz

jo - 17.04.2021 / 20:10, *.centertel.pl Wroniecka pokraka po meczu sezonu wróciła na właściwe dziadowskie tory... odpowiedz

Arek - 17.04.2021 / 18:11, *.tpnet.pl Póki co, Raków ciśnie łacha, aż miło. Moim zdaniem nam mecz z nimi nie wyszedł i wynik był jaki był. Inna rzecz też jest taka, że dla nich to był mecz sezonu i czy prowadził by ich Góra, czy Dół motywować ich zbytnio nie musiał. odpowiedz

Wolfik - 17.04.2021 / 18:36, *.mm.pl @Arek: Dla Lecha granie w tej chwili to odwalanie pańszczyzny. odpowiedz

Dimas - 17.04.2021 / 20:12, *.info.pl @Arek: Amica zawsze poślady spina na mecz z nami - po prostu trzeba jutro wygrać i nie patrzeć na innych mistrza Legia może tylko przegrać sama z sobą ale ja jestem pewien że na spokoju tą ligę wygramy w tym i następnym sezonie problem stanowią tylko puchary - bez następnego napastnika i 2 obrońców na miarę naszej Legii nie mamy co tam szukać odpowiedz

Lupus - 17.04.2021 / 17:04, *.centertel.pl Na świeżo po meczu Lechia - Piast :

ciężko będzie z obu spotkań z Piastem i Lechią wywieźć w punkty, może inaczej myślicie ale to co pokazały te obie drużyny to już było coś.

Ponadto Piast ma już wolne przed meczem z Legią , a nasi dopiero będą sie z Cracowią męczyć. odpowiedz

Autor - 17.04.2021 / 18:12, *.virginm.net @Lupus: Fakt. Zagrali w dobrym tempie intensywnie. Może nie być lekko i nie będzie. Czesiu w zmiany też nie potrafi .... odpowiedz

Wolfik - 17.04.2021 / 18:37, *.mm.pl @Lupus: Tak, łatwo nie będzie. Ale Gliwice pokazały jak pięknie można sfrajerzyć mecz. Nie po raz pierwszy zresztą. Mnie ich nie żal. Niech dalej trzymają hamulcowego na posadzie trenera. odpowiedz

Lupus - 17.04.2021 / 21:02, *.centertel.pl @Wolfik: Dodatkowym smaczkiem tego meczu była stawka 4 miejsca, z którego przy pewnych układach można grać w Europie, teraz zarówno Piast jak i Lecha będą chciały pewnie na to 4 miejsce awansować, oczywiście kosztem Legii.

Nadal twierdzę 2x remis to będzie sukces dla Legii odpowiedz

Matt - 10 godzin temu, *.tpnet.pl @Lupus: Na tym polega Ekstraklasa, że jeśli wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują rozwiązanie A, to w rzeczywistości będzie B. odpowiedz

bronek49 - 17.04.2021 / 14:59, *.chello.pl tak tu wszyscy chwalą Kucharczyka że tak wspaniale gra w Pogoni ale jak grał w Legii to pamiętam jak po nim kibice jechali i grał naprawde słabo, przynajmniej w ostatnim okresie chcę przypomnieć że Kucharczyka i Malarza to nie chciał mieć w drużynie Vukowic widocznie za bardzo chcieli rządzić i skłocali szatnie jezeli byłoby inaczej napewno by się ich nie pozbył odpowiedz

Autor - 17.04.2021 / 15:11, *.virginm.net @bronek49: A mi się jednak wydaje że vukovic vel pinokio zrobił czystkę na rozkaz władcy swego w zamian za ciepłą posadę oraz nie byle jaki klub jako pierwszy w CV trenerskim. Miodek na pozbył się wszystkich co się czuli związani z Legią emocjonalnie żeby mu nie przeszkadzali w niczym . odpowiedz

Po(L)ubiony - 17.04.2021 / 14:54, *.chello.pl Nie rozumiem, skąd taki zachwyt nad grą Kucharczyka w meczu z Podbeskidziem. Cudów tam nie okazał, za to Podbeskidzie pokazało, że kompletnie nie umie grać. Poziom i tragiczny i żałosny. Rudy, na odejście zafundował nam pasztet z 18 drużynową eklapą. Pomyśleć, że dołączą takie ekipy jak Bru-Bet, Łęczna albo Arka czy Widzew i aż człowieka skręca z radości. odpowiedz

Wolfik - 17.04.2021 / 18:34, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Cudów nie pokazał. Ale asysta piękna i generalnie dobre piłki zagrywał. Z pewnością wyróżniający się zawodnik na tle marnego rywala. odpowiedz

Autor - 17.04.2021 / 08:32, *.virginm.net Jeździcie po Kuchym a on dał już pogoni 12 pkt... W czterech meczach strzelił gola na 1-0 i dał im wygrane.

Jedzcie mu dalej a on da im mistrza jeszcze tak jak Jodłowiec dał piastowi. To mnie wkur...ia że tacy piłkarze idą do innych drużyn a my w ich miejsce mamy: Novikovasow czy jakiś Rusynow co mają wszystko w h...yu.

Legijna polityka o własne nogi się potyka ! Tyle w temacie odpowiedz

Luk - 17.04.2021 / 10:30, *.eurotel.cz @Autor: Zgadzam się w 100% kucharczyk z Legii nigdy nie powinien odejść . Zawodnik ktory zostawia serce na boisku. Nie zawsze mu wyjdzie wszystko ale jest duzo lepszy od tych mucich rusynow itp itd . Kucharski powinien juz dawno nie byc wyrzucony na zbity pysk. Popatrzcie na slavie praga . Doszla do cwiercfinalu le ma trzech obcokrajowcow w pierwszej druzynie. Taki maly kraj ale przynajmniej maja dobry scauting i grają gdzie grają. Mynie mielismy nigdy dobrego scautingu . kiedy wreszcie pojawia sie profesjonalisci a nie tylko zachlanne mendy na pieniadze?!w Europie w tym roku nie mamy co szukac. Nie ma nawet trochę nadzieji na lepsze .

odpowiedz

Autor - 17.04.2021 / 11:13, *.virginm.net @Luk: Do zachlannych dzialaczy skautingu niestety trzeba dopisac jeszcze bardziej zachlannego wlasciciela. Przeciez to on to nadzoruje i jest nie jako protoplastá tego w jaki sposob funkcjonuje caly klub. Tragedia...Dales przyklad slavii , za to ja podam bardziej bolesny bo Slavia to jest klub z historia. Taki qarabag gra co roku jak nie w LE to w LM , a My? Klub z historia co sam sie zwie potega... dopoki nie odejdzie P.mioduski tak nie zmieni sie podejscie klubu do spraw sportowych. Nie trzeba daleko siegac pamiecia zeby zobaczyc jaka mielismy druzyne, jakie transfery i otoczke wokol klubu. Teraz? Smiech na sali Pasma porazek w Europie czy np w licze po 68 latach z cracoviá... moglbym tak bez konca. Pozdrawiam kumatych. Legia teraz to maszynka do nabijania kabzy wlasciciela odpowiedz

jani - 17.04.2021 / 11:50, *.chello.pl @Autor: Dokładnie. Kucharczyk wciąga nosem 3/4 obecnej Legii. Martinsa, Slisza etc. odpowiedz

Aldek - 17.04.2021 / 12:55, *.18.56 @Autor: w pełni się zgadzam z tym co napisałeś a to oddaje jakiego mamy prezesa niekturzy tutaj traktują pudla jak wybawiciela a on jest grabarzem obyśmy nie skończyli jak judki czy inny zawisza odpowiedz

Marcin - 17.04.2021 / 13:09, *.orange.pl @Autor: On dał sygnał, że nie zamierza rzucać ręcznika odpowiedz

Wariat - 17.04.2021 / 14:02, *.chello.pl @Marcin: kto? odpowiedz

Huehue - 17.04.2021 / 08:26, *.virginm.net Pogoń nie odpuszcza... Wygrała z kandydatem do spadku hehe.

Zobaczymy co napiszecie jutro po meczu....

odpowiedz

chrisSiekierki - 17.04.2021 / 08:08, *.play-internet.pl Niestety myliłem się. Liczyłem że Pogoń straci punkty w Bielsku... Teraz to musimy wygrać z Cracovią zresztą jak będziemy się bać takiej potęgi Probierza to wiele nie ugramy w europie odpowiedz

Arek - 17.04.2021 / 00:53, *.tpnet.pl W Bielsku Kuchy pozamiatał. odpowiedz

Pawełek - 16.04.2021 / 23:25, *.play-internet.pl Niestety spełnia się najczarniejszy scenariusz z czarnych, które przewidziałem... Pogoń wygrała w Podbeskidziu i już robi się w Legii nerwowo. Przrewaga stopniała z 10 punktów do 5. Trzeba było wygrać z amiką a nie grać jak patałachy. Teraz bedzie ciężko, bo gramy z Piastem i Lechią a to bardzo ciężkie wyjazdy, trudniejsze niż do pyrowa. odpowiedz

Arek - 16.04.2021 / 23:54, *.tpnet.pl @Pawełek : i co my byśmy poczęli bez Ciebie, Ty nasza wyrocznio. odpowiedz

StaryPojeb - 17.04.2021 / 08:23, *.orange.pl @Pawełek : Dzięki za informację jasnowidzu. Znasz może numery następnego losowania w totka? Będę wdzięczny. odpowiedz

Waldi - 17.04.2021 / 12:19, *.inetia.pl @Pawełek : Na razie jest 5 pkt, w niedzielę będzie już 8 pkt przewagi. Jakby Legia grała pierwsza to byłoby 11 pkt :-) Takie głupie gadanie... Dajcie spokój :-) odpowiedz

Wolfik - 16.04.2021 / 20:58, *.mm.pl Pogoń nie pęka. I bardzo dobrze, bo to oznacza że nie będziemy mieli taryfy ulgowej a trudne mecze wyjazdowe plus presja zweryfikują naszych zawodników. odpowiedz

Biała Łapa - 17.04.2021 / 00:23, *.chello.pl @Wolfik: Twoje rozumowanie jest bardzo trafne w obecnej ligowej rzeczywistości. A słowo weryfikacja z pewnością będzie odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki.

Ja jednak nie zapominam dwóch frajerskich przegranych z beniaminkami. Na zakończenie rundy jesiennej - ze Stalą i na początek rundy wiosennej - z Podbeskidziem. Jeżeli pomyliłem kolejność szczęśliwców, to sorry. Najistotniejsza jest jednak (niespodziewana) strata, aż 6 pkt. Jak one by się teraz przydały, chociażby 3.

Ps.: sądzę, że Pogoń będzie chciała uświetnić oddanie do użytku nowego stadionu zdobyciem tytułu MP w...przyszłym sezonie.

Pozdrawiam odpowiedz

Po(L)ubiony - 17.04.2021 / 08:11, *.chello.pl @Wolfik: Masz rację. Nie będziemy mogli doturlać się do mistrzostwa remisując albo przegrywając. Obawiam się, że odkładanie rozmów z piłkarzami w sprawach kontaktów, co od kilku lat, jest w Legii regułą, może nas drogo kosztować. Teraz ponoć, decyzję zapadną po meczu w Gdańsku... odpowiedz

Hautausmaa - 16.04.2021 / 11:50, *.tpnet.pl Prijo idzie do Zvezdy, która ma "mocarstwowe plany". Dlaczego Miodek takich planów mieć nie może? odpowiedz

Sadi - 16.04.2021 / 13:24, *.18.56 @Hautausmaa: plany to może i loczek ma tylko do prowadzenia największego klubu w Polsce się nie nadaje delikatnie mówiąc odpowiedz

Wolfik - 16.04.2021 / 13:27, *.mm.pl @Hautausmaa: Bo jak się nie ma miedzi, to się na zadku siedzi :). odpowiedz

Sadi - 16.04.2021 / 14:33, *.18.56 @Wolfik: kasa to jest tylko nie dla klubu tylko dla Miodka Lesny wracaj odpowiedz

haha - 16.04.2021 / 16:03, *.centertel.pl @Sadi: Przecież Leśny mógł zostać tylko dziwnym trafem zabrał kasę, której nie włożył i go nie ma odpowiedz

chrisSiekierki - 16.04.2021 / 17:13, *.play-internet.pl @Hautausmaa: Każde plany weryfikuje stan kasy. odpowiedz

chrisSiekierki - 16.04.2021 / 17:16, *.play-internet.pl @Sadi: jakby Leśniodorski miał kasę to by sobie kupił drugoligowy klubik i go wprowadził wyżej a jest na pewno takim samym bogaczem jak Mioduski odpowiedz

Sadi - 16.04.2021 / 17:19, *.18.56 @chrisSiekierki: ale pojęcie o prowadzeniu klubu ma dużo wieksze odpowiedz

chrisSiekierki - 16.04.2021 / 17:25, *.play-internet.pl @Sadi: jako prezes był bardzo dobry i potrafił zawodników zmobilizować. Troche szkoda że tamta ekipa głównodowodząca się rozpadła bo wtedy choć ciężej było w lidze to w europie coś znaczyliśmy odpowiedz

olew - 16.04.2021 / 19:10, *.vectranet.pl @Hautausmaa:Bo jesteśmy biedni, jak bilet będzie kosztował 50 eurusi, to się coś ruszy. odpowiedz

olew - 16.04.2021 / 19:12, *.vectranet.pl @Sadi: akurat Leśnodorski to wyssał Legię podręcznikowo... odpowiedz

Sadi - 16.04.2021 / 19:55, *.18.56 @olew: jak Lesny wyssał kasę to co powiesz o miodku? Lubudubu odpowiedz

olew - 16.04.2021 / 21:18, *.vectranet.pl @Sadi: lubię Go , bo zapewnia nam byt i nie ssie z Legii odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 16.04.2021 / 22:06, *.petrotel.pl @olew: Nie ssie? I nie inwestuje. Tylko udziela pożyczek. Na ssanie przyjdzie czas. Jak się będzie rozstawał z Legią, to zachowa się jak komornik. odpowiedz

olew - 16.04.2021 / 23:02, *.vectranet.pl @vadisodjidjiaofoe: Każdy kto pożycza ma prawo do zwrotu pożyczki. Oczywiście kiedyś sprzeda akcje Legii i pewnie odzyska kasę. Ale nie wziął kasy za LM (wiem wyraził zgodę na przejęcie jej przez pozostałych ). Ma wiele wpadek Mioduski , ale numeru z Celtami nie przebije nikt w ciągu najbliższych trzydziestu lat ; było 6:1 ... odpowiedz

L57 - 16.04.2021 / 23:25, *.chello.pl @Hautausmaa: Mioduski ssie i to po całości. Ma proste zasady długi są Legii, a zyski jego. Doprowadzi ten klub do bankructwa jak tak dalej pójdzie. A jarząbki opłacane przez klub muszą wypisywać te dyrdymały, bo za to im płacą. odpowiedz

Wariat - 16.04.2021 / 10:53, *.chello.pl @eLeLeL: no i po co to tu piszesz odpowiedz

Wie(L) un - 16.04.2021 / 11:38, *.18.56 @eLeLeL: na pewno Ci wejdzie może 1 mecz amica w Bełchatowie bencki żeby nowy trener poczuł klimat porażki a my walimy srakowie 5-1 nie dziekuj odpowiedz

Bródno - 16.04.2021 / 12:11, *.chello.pl @eLeLeL: kogo to obchodzi gamoniu ? odpowiedz

:) - 16.04.2021 / 17:14, *.chello.pl @Bródno : a ty posprzątaj odpowiedz

Bródno - 16.04.2021 / 22:45, *.chello.pl @:) : ssij kij odpowiedz

Przemko - 16.04.2021 / 10:19, *.netfala.pl Wygrana z Cracovią to obowiązek. Kolejne dwa mecze mamy trudne na wyjeździe w Gliwicach i Gdańsku. Jeśli Pogoń wygra w Bielsku a my nie wygramy z Cracovią to może zrobić się nerwowo. odpowiedz

chrisSiekierki - 16.04.2021 / 10:53, *.play-internet.pl @Przemko: masz rację ja jednak tak jakiegoś czasu myślę że Pogoń nie wygra w Bielsku. A my z Cracovią to wygrać musimy. A z tych meczy które wymieniłeś to najmniej obawiam się tego w Gliwicach , kiedyś karta musi się odwrócić zwłaszcza że to Piast walczy o puchary ( w sumie po co to nie wiem ) i musi zagrać ofensywnie a możemy zagrać jak w meczu z Lechem tylko nieco lepiej kontrować. odpowiedz

chrisSiekierki - 16.04.2021 / 10:08, *.play-internet.pl Mam nadzieję że wygramy z Cracovią ale łatwo nie będzie. Probierz wprowadzi taki chaos i agresję na boisku że się nieco obawiam tej " taktyki " ale z drugiej strony jak będziemy się bali zespołu który tylko wybija piłki i gra na aferę to nawet w lidze nie ma czego szukać odpowiedz

exsa - 16.04.2021 / 09:39, *.tpnet.pl P.Pekhart czekamy na gole w najblizszym meczu ! Powodzenia !!! odpowiedz

