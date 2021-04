38. urodziny Cierzniaka

W sobotę 24 kwietnia swoje 38. urodziny obchodzi Radosław Cierzniak . Zawodnik urodził się w 1983 roku w Szamocinach, a do Legii trafił w marcu 2016 roku z Wisły Kraków. Jego przyjściu do stołecznej drużyny towarzyszyły duże emocje, lecz ostatecznie wszystko skończyło się po myśli Legii oraz samego piłkarza. Przez nieco ponad pięć lat Cierzniak rozegrał dla warszawskiego klubu 37 meczów - w tym 22 w lidze, 11 w Pucharze Polski, 3 w europejskich pucharach (w tym w fazie grupowej Ligi Mistrzów), a także w Superpucharze Polski. Razem z Legią zdobył dwa Puchary Polski oraz cztery mistrzostwa kraju. Z okazji urodzin życzymy Radosławowi samych pozytywnych przeżyć związanych z pobytem w stołecznym klubie, dużo zdrowia, a także rychłego świętowania kolejnego tytułu w piłkarskiej karierze!

