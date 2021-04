29. urodziny Wszołka

Dzisiaj Paweł Wszołek świętuje swoje 29. urodziny. Skrzydłowy Legii debiutował w naszej drużynie jesienią 2019 roku. Od tego czasu rozegrał 58 spotkań, w których zdobył 12 bramek. Wszołek cieszył się dwukrotnie ze zdobycia mistrzostwa Polski. Jednak wszystko na to wskazuje, że to ostatnie chwile zawodnika w klubie, który ponownie ma szansę na angaż w zagranicznym klubie. Z okazji urodzin życzymy solenizantowi przede wszystkim zdrowia, a także sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Sto lat!

