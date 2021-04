Rezerwy

III liga: Unia Skierniewice 2-3 Legia II Warszawa. Grał Vesović

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 16:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 24. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Unią Skierniewice 3-2. Do przerwy legioniści prowadzili 2-1 po bramkach Szymona Włodarczyka i Radosława Cielemęckiego. W drugiej połowie Kacper Tobiasz obronił rzut karny. 45 minut rozegrał Marko Vesović.



Warto podkreślić, że to Unia przeważała w tym spotkaniu. Gospodarze stworzyli dużo więcej sytuacji i wiele z nich mogło zakończyć się strzeleniem bramki. To jednak legioniści w 12. minucie wywalczyli prowadzenie 1-0. Prostopadłą piłkę zagrał Radosław Pruchnik, Kacper Skibicki oddał strzał, niepewnie interweniował bramkarz Unii, a Szymon Włodarczyk z bliskiej odległości wbił piłkę do siatki. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. W 14. minucie Łojszczyk dostał dobre podanie, oddał strzał na bramkę, wypiąstkował Tobiasz, ale skutecznie dobijał wbiegający z lewej strony Dawid Dzięgielewski. Drugą bramkę dla Legii zdobył Radosław Cielemęcki, który dostał świetne podanie od Bartłomieja Ciepieli.



5 minut po przerwie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Pieńkowski popędził lewą stroną, minął jednego obrońcę, zagrał piłkę przed bramkę, a Dzięgielewski z najbliższej odległości wpakował ją do siatki. Chwilę później piłkarze Unii chcieli powtórzyć tę akcję, jednak tym razem Dzięgielwski został sfaulowany w polu karnym przez Pruchnika. Sędzia podyktował rzut karny, a Kacper Tobiasz świetnie wyczuł intencje Pawła Czarneckiego i strzał obronił.



Tuż przed zakończeniem spotkania legioniści zdobyli zwycięską bramkę. Głową uderzał 17-letni Wiktor Kamiński, dla którego było to debiutanckie trafienie w III lidze. Sporo było przy tym kontrowersji, bo gospodarzom wydawało się, że Czarnecki zdołał wybić piłkę z linii bramkowej, ale piłkarze z Warszawy głośno protestowali, a sędzia uznał, że słusznie.



III liga: Unia Skierniewice 2-3 (1-2) Legia II Warszawa

12' 0-1 - Szymon Włodarczyk (dobitka strzału Kacpra Skibickiego)

14' 1-1 - Dawid Dzięgielewski (dobitka strzału Kamila Łojszczyka)

25' 1-2 - Radosław Cielemęcki (as. Bartłomiej Ciepiela)

51' 2-2 - Dawid Dzięgielewski

89' 2-3 - Wiktor Kamiński (dobitka strzału Damiana Warchoła)



Strzały (celne): Unia 20 (11) - Legia 21 (15)



Legia II: 59. Kacper Tobiasz - 21. Marko Vesović (46' 7. Oskar Wojtysiak), 6.Jakub Kisiel (46' 26. Jehor Macenko), 15. Radosław Pruchnik, 16. Mateusz Cholewiak - 24. Kamil Kurowski, 11. Bartłomiej Ciepiela, 20. Damian Warchoł - 23. Kacper Skibicki (46' 14. Kacper Skwierczyński), 9. Szymon Włodarczyk (65' Wiktor Kamiński), 17. Radosław Cielemęcki (73' 19. Jakub Kwiatkowski)

Rezerwa: 12. Maciej Kikolski, 8. Patryk Pierzak



Unia: (skład wyjściowy) 1. Michał Brudnicki - 27. Jakub Pawelec, 10. Paweł Czarnecki, 4. Stanisław Kudrjavcevs - 8. Kacper Karasek, 6. Damian Makuch (81' 94. Piotr Kłąb), 5. Konrad Kowalczyk, 9. Kamil Łojszczyk, 7. Hubert Berłowski (81' 20. Kamil Waśniowski), 11. Marcin Pieńkowski, 77. Dawid Dzięgielewski



żółte kartki: Kowalczyk - Pruchnik, Ciepiela, Macenko, Warchoł, Tobiasz



