Finału nie będzie

Stal Ostrów Wielkopolski 95-87 Legia Warszawa. O brąz ze Śląskiem

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 19:46 Woytek, źródło: Legionisci.com

W trzecim półfinałowym meczu play-off Energa Basket Ligi Legia Warszawa przegrała 95-87 ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Tym samym rywalizacja półfinałowa zakończyła się wygraną Stali 3-0. Legionistom pozostaje walka o 3. miejsce ze Śląskiem Wrocław. Mecze wstępnie zaplanowano na 28 i 30 kwietnia oraz ew. 2 maja.



Powiedzieć, że podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozpoczęli fatalnie, to nie powiedzieć nic. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 37-12 dla Stali. W drugiej części legioniści nieco się otrząsnęli i odrobili pięć oczek, ale na przerwę schodzili prowadząc 55-35. Prawdziwą metamorfozę oglądaliśmy w drugiej połowie meczu. "Zieloni Kanonierzy" rozpoczęli mozolne ale skuteczne odrabianie strat. W trzeciej kwarcie udało się zniwelować przewagę stali do 10 punktów, a w połowie czwartej kwarty legioniści zbliżyli się na 6 oczek (79-73), ale na więcej zabrakło już mocy.



PLK: Stal Ostrów Wielkopolski 95-87 Legia Warszawa

Kwarty: 37-12, 18-23, 17-27, 23-25



Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, celne za trzy]

7. T. Kell 33 (3)

34. C. Smith 14 (1)

13. J. Sobin 9

30. J. Garbacz 6 (2)

5. D. Andersson 5

---

0. J. Florence 12 (2)

35. M. Ogden 8 (1)

12. J. Mokros 6 (1)

21. M. Kucharek 2

3. Ł. Wojciechowski -

4. M. Pławucki -

8. S. Ryżek -



Legia Warszawa [punkty, celne za trzy]

24. J. Morris 28 (6)

8. L. Medford Jr 17 (3)

11. W. Lichodiej 15

3. J. Karolak 5 (1)

33. E. Watson 0

---

91. D. Wyka 11 (1)

14. G. Kulka 7 (1)

2. B. Didier-Urbaniak 2

5. N. Neal 2

31. G. Kamiński 0

15. A. Linowski -

99. J. Sadowski -



Komisarz: Grzegorz Ziemblicki

Sędziowie: J. Zamojski, Ł. Jankowski, M. Kowalski



Mecz bez udziału publiczności.



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz