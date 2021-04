Futsal

Widzew Łódź 5-2 Legia Warszawa. Porażka na koniec sezonu

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r. 17:47 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 2-5. Do przerwy legioniści przegrywali 1-2. Było to ostatnie spotkanie w sezonie 2020/21, w którym ekipa ze stolicy zajęła 1. miejsce w tabeli i awansowała do futsalowej ekstraklasy.



Mimo że legioniści już w poprzedniej kolejce zapewnili sobie awans, w pożegnalnym meczu z Widzewem trener Paweł Juchniewicz zdecydował się tylko na niewielkie zmiany w składzie. Przede wszystkim zmieniła się obsada bramki - Tomasza Warszawskiego zmienił Paweł Wysocki, na ławce zasiadł natomiast Mateusz Taradejna. W 6. minucie zawodnicy Legii Warszawa zdobyli pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Po błędzie gospodarzy indywidualną akcją popisał się Michał Szymczak, który pokonał Dariusza Słowińskiego. W 9. minucie do wyrównania doprowadził Michał Marciniak, który zupełnie niepilnowany przez legionistów, oddał skuteczny strzał z dalszej odległości. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do bramki obok wyciągniętego Pawła Wysockiego. W 10. minucie widzewiacy stanęli przed doskonałą sytuacją na wywalczenie prowadzenia, ale jeden z zawodników nie zdołał posłać piłki z ostrego kąta do pustej bramki.



Na minutę przed końcem pierwszej połowy drugą bramkę dla Widzewa zdobył Michał Marciniak. Dostał dobre podanie i kapitalnym strzałem lewą nogą pokonał golkipera Legii. 30 sekund później legioniści mogli doprowadzić do wyrównania, ale piłkę z linii bramkowej wybił Jan Dudek. Legioniści nie odpuszczali, ale dwoma bardzo dobrymi interwencjami popisał się Dariusz Słowiński. Do przerwy zawodnicy z Warszawy przegrywali więc 1-2.



W 22. minucie na strzał lewą nogą z dystansu zdecydował się Grzegorz Och. Uderzył precyzyjnie i kompletnie zaskoczył bramkarza. W 27. minucie ponownie Jan Dudek wybijał piłkę z linii bramkowej, ratując tym samym swój zespół przed utratą gola. Chwilę później Radosław Kuciński wybijał piłkę zmierzającą do bramki. Legioniści protestowali, że zrobił to ręką, ale sędzia uznał inaczej. W 30. minucie dobry strzał oddał Mateusz Olczak, jednak Sowiński wyciągniętą nogą wybił piłkę za linię końcową. Na niespełna 9 minut przed końcem spotkania widzewiacy popełnili piąte przewinienie, co oznaczało rzut karny przedłużony po każdym kolejnym faulu.



W 37. minucie trzecią bramkę dla Widzewa zdobył Tomasz Gąsior, który płaskim strzałem z prawej strony boiska pokonał Wysockiego. Nie minęło wiele czasu, a tym razem Michał Szymczak musiał wybijać piłkę z linii bramkowej. Trener Legii zdecydował się na wprowadzenie lotnego bramkarza. Funkcję tę pełnił jak zawsze Mariusz Milewski. Na niespełna dwie minuty przed końcem faulowany był jeden z legionistów. Do piłki podszedł Milewski, ale nie zdołał pokonać bramkarza. Widzewiacy wykorzystali grę Legii bez golkipera i dalekim wykopem Bondarenko umieścił piłkę w siatce. Jego wyczyn powtórzył chwilę później Gąsior, ustalając tym samym wynik spotkania.





I liga: Widzew Łódź 5-2 (2-1) Legia Warszawa

05:10 0-1 - Michał Szymczak

08:09 1-1 - Michał Marciniak

18:43 2-1 - Michał Marciniak

21:18 2-2 - Grzegorz Och

36:25 3-2 - Tomasz Gąsior

19:19 4-2 - Michał Bondarenko

19:57 5-2 - Tomasz Gąsior



Legia: 18. Paweł Wysocki, 14. Krzysztof Jarosz, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 81. Mariusz Milewski

Rezerwa: 95. Mateusz Taradejna, 8. Mateusz Gliński, 11. Paweł Tarnowski, 17. Boha Yusupov, 19. Adam Grzyb, 21. Grzegorz Och, 27. Konrad Rusiecki, 77. Mateusz Szafrański



Widzew: 7. Dariusz Słowiński - 2. Jan Dudek, 8. Robert-Levente Tamas, 9. Tomasz Gąsior, 14. Wojciech Łasak

Rezerwa: 98. Ołeksij Dachina, 6. Marcin Stanisławski, 20. Michał Marciniak, 23. Michał Bondarenko, 34. Tiago Ferreira, 87. Damian Kopa, 93. Radosław Kuciński



żółte kartki: Marciniak, Stanisławski - Och, Gliński, Yusupov, Świniarski



