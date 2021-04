Michniewicz o sytuacji Rusyna: Będziemy rozmawiali z Dynamem

Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. 09:55 Woytek, źródło: ua.tribuna.com

Trener Czesław Michniewicz skomentował sytuację Nazarija Rusyna dla ukraińskiego portalu tribuna.com.



- Rusyn trafił do nas późno, bo po okresie przygotowawczym. Nie grał w meczach kontrolnych. Rozmawiałem z nim i powiedziałem, że przyszedł do dobrego polskiego zespołu. Może nie tak europejskiego jak Dynamo czy Szachtar, ale w Polsce Legia to największy klub. Mamy w składzie najlepszego napastnika Ekstraklasy - Tomas Pekhart ma na koncie 21 bramek, a zespół gra jednym napastnikiem. Dlatego Nazarij musi pracować na swoją szansę gry. On chyba myślał, że od razu będzie grał w każdym meczu 30-40 minut. Może jego menedżer obiecał mu coś, o czym nie wiem - mówi Michniewicz.



- Chcieliśmy, żeby zagrał w rezerwach i był gotowy do występu przez 90 minut. Zachował się jednak nieprofesjonalnie mówiąc, że nie chce grać w drugiej drużynie. W tej sytuacji został przesunięty do rezerw na dwa tygodnie, aby zastanowił się, czy chce grać dla Legii, czy nie. Pozostał jeszcze tydzień, a potem porozmawiamy i zdecydujemy, co będzie dalej. Na ten moment trudno powiedzieć. Pozostało jeszcze 6 spotkań w lidze. Będziemy rozmawiali z zawodnikiem i z Dynamem, jak wyjść z tej sytuacji, bo ona dla nas też nie jest łatwa. Wypożyczyliśmy zawodnika, który nie gra. Na dodatek jego brat napisał wiele bzdur na Instagramie. Źle się stało, że to wszystko czytali kibice - to zdecydowanie nie pomaga piłkarzowi, ale nie robię z tego problemu. Jeżeli będzie dobrze trenował i robił to, czego od niego oczekujemy, to ma szanse na grę. Jego sytuacja może się jeszcze zmienić.



- Nazarij jest młodym piłkarzem, który popełnił wiele błędów, ale to normalne w tym wieku. Musi tylko zrozumieć, w jakim miejscu się znajduje i że za darmo miejsca tu nie dostanie.