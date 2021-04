Szabanow nie zagra w tym sezonie!

Artem Szabanow , który w drugiej połowie meczu z Lechem Poznań doznał urazu stawu skokowego, najprawdopodobniej nie wybiegnie na boisko w tym sezonie. Jak poinformowała rzecznik prasowa Legii Izabela Kruk, Ukrainiec doznał wysokiego stopnia skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem kompleksu więzadeł. Przerwa w grze ma potrwać 4-6 tygodni, a sezon kończy się za nieco ponad miesiąc - 16 maja. Szabanow jest wypożyczony do Legii z Dynama Kijów do 30 czerwca. Legia nie ma prawa pierwokupu zawodnika, ale w grudniu kończy mu się kontrakt z ukraińskim klubem. Sytuacja w szeregach obronnych Legii może za moment zrobić się nieciekawa, bo Mateusz Wieteska i Artur Jędrzejczyk są zagrożeni pauzą z powodu kartek. W tym momencie sztab szkoleniowy będzie musiał decydować czy w miejsce kontuzjowanego Szabanowa wstawić lewonożnego Mateusza Hołownię , który sumiennie pracuje i czeka na swoją szansę, czy przerzucić na lewą stronę Artura Jędrzejczyka , a na prawego stopera ustawić Josipa Juranovicia bądź Igora Lewczuka . Która opcja wydaje się wam najbardziej prawdopodobna?

bizon - 10 minut temu, *.centertel.pl No to się chłopak nagrał... odpowiedz

bronek49 - 30 minut temu, *.chello.pl najwyższy czas zeby na lewym stoperze zagrał Hołownia to piłkarz rozwojowy i najwyższy czas go sprawdzić trójka stoperów na dzisiaj powinna wyglądać tak Jędrzejczyk lub Juranowic ,Wieteska lub Lewczuk i na lewym stoperze Hołownia odpowiedz

Jaro - 51 minut temu, *.grefnet.pl Wieteska wykosi każdego:-) brawo to jestem obrońca i jeszcze w nosie ma krytykę odpowiedz

Brat - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dlaczego w każdym wariancie ankiety jest Wieteska?



Powinno to być Jędrzejczyk - Lewczuk - Juranovic odpowiedz

LechuBrd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Juranovic,Lewczuk,Wszolek odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de To by było na tyle z zimowych "wzmocnien".



Szabanow połamany.

Yaxshiboyev poznaje szatnie.Podobno zna już imiona wszystkich swoich kolegów z drużyny.Brawo.

Rusyn taki dobry,że aż za dobry by u nas grać.

Muci z kolei taki dobry,że nic nie gra.

Brawo dla dyrektora sportowego.

Drenaż kasy klubowej trwa w najlepsze.

Na szczęście mamy Valencie.

Aż się płakać chce.Kolejne miliony złotych spuszczone w kiblu. odpowiedz

eLpolo - 23 minuty temu, *.137.74 @Darek : Ja bym w takich czarnych barwach tego nie oceniał.

Szabanow jak na naszą ligę spokojnie daję radę

Rusyn chyba niewypał - kto ich nie ma, na szczęście wypożyczenie.

Yaxshiboyev na razie troche pechowo, ale przy takim ustawieniu i tak by miał ciężko sie przebić. Jeszcze zagra.

Muci na razie melodia przyszłości, ale raczej dobra inwestycja i pare baniek za niego wpadnie.

A teraz czego nie dostrzegłeś w kwestii ruchów transferowych tak jechanego przez wielu dyrektora sportowego.

Kilku reprezentantów w tym podstawowy PO Chorwacji !!! ( Gwilia, Mladen, Jura, Muci, Veso nieobecny już Kante)

Dwóch - trzech dobijających sie do repry Polski ( Kapustka, Ślisz, Wszołek)

Najlepszy pomocnik ligi - Luqinias

Najlepszy strzelec ligi Pekhart w liczbach lepszy od lizanego na tym forum po jajach Nikolica, przy krótszym sezonie z mniejszą o 7 liczbą meczów.Wypromowani i sprzedani za dobre pieniądze : Szymański, Majecki, Karbownik, Niezgoda, Kulenovic ( tak wiem ;))

Tak więc moim zdaniem jest progres w stosunku do pierwszych sezonów właścicielstwa Mioduskiego



odpowiedz

Mrok - 2 godziny temu, *.chello.pl a co z tym Vesovicem? Przez tyle czasu powinna mu już nowa noga wyrosnąć. odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Wietes wykosił konkurenta do składu odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Wszyscy narzekają na Jędzę, ale w sondzie prawie nikt nie głosuje na ustawienie bez niego :-) odpowiedz

Rafał - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @vadisodjidjiaofoe: I mają rację , że stawiają na niego :) a ja nie marudzę na niego :) lubie go a że miewa gorsze mecze to normalne, nawet Messi je ma , aaahaha odpowiedz

Władeczek - 2 godziny temu, *.plus.pl No I dobrze faken

Moja maciora faken już nie znosiła na niego patrzeć. Piksele w niej już siadały faken od jego szybkości poruszania faken odpowiedz

jezus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zajebiscie, 1 wzmocnienie juz jest :D odpowiedz

Sss - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja bym najchętniej zagłosował na opcję bez Wieteski, bez Jędzy i bez Szabanowa ale niestety sie nie da.... odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sss: Lucio, Thiago Silva, Roberto Carlos i Cafu odpowiedz

bambibambino - 3 godziny temu, *.orange.pl pechowa 13 ;/ odpowiedz

Lolo - 3 godziny temu, *.chello.pl A czemu nie ma wariantu bez Wieteski? np. Lewczuk-Jędrzejczyk-Juranović odpowiedz

Kasztan - 4 godziny temu, *.com.pl a już miała być autostrada do mistrzostwa

a tu kontuzja, kartki

i zaraz będzie panika i strach w oczach... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Kasztan: A tam od razu panika. Jura zagra na PO, na wahadle Wszołek a na lewej Hołownia/Jędrzejczyk. W razie czego odkurzy się Cholewiaka. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl No to niezły gips.... odpowiedz

deska - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda tej kontuzji bo to solidny obrońca jak na nasze realia odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.plus.pl @deska : Solidny obrońca?On jest cienki jak sik pająka! odpowiedz

Warszawiak - 4 godziny temu, *.centertel.pl I teraz, jak już wiem, że nie popełni kolejnego opłakanego w skutkach babola, życzę mu powrotu do zdrowia i tam, skąd przyszedł. I niech zabiera tego drugiego, co na piłce siada. odpowiedz

chrisSiekierki - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Warszawiak: to teraz pewnie szanowny kolega wskoczy do składu... Szabanow wybitnym piłkarzem nie jest ale na nasze ligowe warunki to mimo wszstko lekko ponad przeciętną odpowiedz

Warszawiak - 3 godziny temu, *.centertel.pl @chrisSiekierki: Niestety metryka nie pozwala już grać na tym poziomie.Ale ja znam swoje możliwości. Ukraińskie nabytki najwyraźniej mają o sobie mniemanie wyższe niż ich poziom sportowy.I ktokolwiek będzie grał, na pewno gra będzie spokojniejsza i nie martwmy się, bo nie ma o co. odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl jak mam zagłosować kiedy Wieteska jest w każdym możliwym zestawieniu? (pyt.ret.) odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.surfer.at @tomiacab: dobre :) odpowiedz

(L)uki - 3 godziny temu, *.25.60 @tomiacab: i w dodatku Jędza wszędzie .... odpowiedz

Tito - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jura, Lewczuk, Hołownia! odpowiedz

Po(L)ubiony - 5 godzin temu, *.chello.pl Zawsze broniłem Wieteski, ale tym razem się nie da, zwyczajnie brak słów. Trzymaj się Artem! odpowiedz

Kibic z instagrama - 5 godzin temu, *.plus.pl Dlaczego w sondzie jest zestaw obrony gdzie zawsze wieteska jest?czy on jest już takim pewniakiem w składzie czy co? odpowiedz

majk - 5 godzin temu, *.chello.pl Jura ma bardzo dobrze wyprowadzenie piłki, bardzo przyśpiesza akcje wyjścia z obrony odpowiedz

Filip 68 - 5 godzin temu, *.orange.pl jeśli Veso już się nadaje to wycofać Juranovicia do obrony, a jak nie to niech gra Hołownia odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Dawać Hołownie za niego i nie rozpamiętujemy tylko jedziemy dalej do przodu tylko Legia!!! odpowiedz

Dm - 5 godzin temu, *.plus.pl Czyli wracają do Kijowa rusyn i szabanow uzbek nie zadebiutował muci paręnaście minut - Transfery Legia zima 2021 bardzo udane okienko brawo panie kucharski :D odpowiedz

Brat - 5 godzin temu, *.chello.pl Brawo Wietes, nie dość, że jesteś elektryczny w obronie, to jeszcze skasowałeś kolegę ze składu, który gra lepiej od Ciebie. odpowiedz

:) - 5 godzin temu, *.plus.pl Wieteska się pozbył konkurencji do miejsca w składzie teraz będzie pewniakiem. Lewczuk i Hołownia dadzą radę a jeszcze jest mosor a znając słowika to juranovic będzie grał za niego a wszolek na skrzydle. odpowiedz

wwwojtecky (L) - 5 godzin temu, *.netfala.pl Szkoda! Zdrówka życzyć pozostajecie szybkiego powrotu do piłki odpowiedz

starszy - 5 godzin temu, *.nsti.pl Trzymaj się , życzę szybkiego powrotu do zdrowia ! odpowiedz

Jedza i wietes won - 5 godzin temu, *.centertel.pl Po sezonie i tak wraca do Dynama. Ogólnie dobry transfer w porównaniu do Rusyna. odpowiedz

lucho_83 - 5 godzin temu, *.81.66 No to Mateusz wyeliminował kolegę z rozgrywek....eeeeeechhhhhhh odpowiedz

L56 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Wieteska jak zwykle przynajmniej jeden raz w meczu "musi" coś zrobić.

Nie zawinił straty bramki to chociaż wyeliminował kolegę z drużyny. odpowiedz

Ojczym - 5 godzin temu, *.192.198 @L56: no niestety tak z tym Matim jest. Czlowiek nieszczescie. odpowiedz

Przemko - 5 godzin temu, *.netfala.pl Zdrowia życzę! odpowiedz

