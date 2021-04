Wtorkowe gierki i siatkonoga, w środę sparing z rezerwami

Wtorek, 13 kwietnia 2021 r. 20:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek piłkarze Legii rozpoczęli przygotowania do meczu z Cracovią. Pierwsza część treningu odbyła się na siłowni, a następnie po krótkiej odprawie na boisku i rozgrzewce zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy.



Fotoreportaż z treningu - 53 zdjęcia Woytka



W pierwszej grało ośmiu zawodników, którzy zagrali w pierwszym składzie w niedzielę i Paweł Wszołek. Na siłowni został Filip Mladenović, a nieobecni byli Artur Boruc i kontuzjowany Artem Szabanow. Druga grupa pod okiem Przemysława Maleckiego rozgrywała bardziej intensywne gierki na małe bramki 7 na 7.

Żółci: Mosór, Vesović, Valencia, Muci, Cholewiak, Kisiel, Lopes

Fioletowi: Włodarczyk, Gwilia, Kostorz, Yaxshiboyev, Hołownia, Lewczuk







Po ok. 30 minutach pierwsza grupa rozegrała turniej w siatkonogę, a trzyosobowe składy uzupełniła trójka bramkarzy. W pięciominutowych gierkach każdy z każdym zwyciężyła drużyna w składzie Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wietska i Radosław Cierzniak. Przed ostatnim meczem ekipa "Jędzy", który jak zwykle zarażał dobrym humorem, chciała zwiększyć szanse niskich przeciwników (Luquinhas i Andre Martins) i zagrać na kolanach. Ostatecznie w normalnej rozgrywce "karakany" z pomocą Kacpra Tobiasza wygrały jedną bramką.



Przed rozpoczęciem zajęć sztab szkoleniowy ochoczo testował nowy przyrząd - ramę odbijającą piłkę. Po zakończeniu obowiązkowej części zajęć spora część zawodników wraz z trenerem Michniewiczem kontynuowała trening strzelecki, uderzając z powietrza odbitą i przyspieszoną piłkę.







Na środę sztab zaplanował dwie jednostki treningowe. Pierwsza część rozpocznie się o godzinie 10 - będzie to sparingowy mecz z drużyną rezerw, której mecz w Pucharze Polski został przełożony. Trening dla drugiej grupy wystartuje o godzinie 12.