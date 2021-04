Żeglarstwo

Pawluk: Warszawska Liga Żeglarska to najlepsza droga do ekstraklasy

Środa, 14 kwietnia 2021 r. 09:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Żeglarska Legia w tym roku po raz pierwszy organizuje Warszawską Ligę Żeglarską, która będzie miała miejsce na Zegrzu Południowym, a pierwsze regaty zaplanowano na pierwszy weekend czerwca. - Nie ma lepszej nauki, niż podczas regat. Formuła Warszawskiej Ligi Żeglarskiej sprzyja nauce, ale to takie - używając wojskowej nomenklatury - przetarcie bojem. Oczywiście każda zgłoszona załoga będzie miała czas na trening, ale dopiero kiedy liczy się każda sekunda, kiedy czujemy presję ze strony rywali, zaczyna się żeglowanie na serio - mówi Jakub Pawluk, prezes Sailing Legia.



- Marzy nam się zorganizowanie finałowej rundy WLŻ na Wiśle, w centrum Warszawy. Do tego jednak daleka droga i pewnie w pierwszym sezonie nie doprowadzimy do tego. Od kilku lat startujemy w regatach podczas nadwiślańskich Wianków i widok żagli na tle panoramy Warszawy to coś przepięknego. Może kiedyś nasze Skippi650 pojawią się na Podzamczu? - mówi Pawluk.



Organizatorom przyświeca cel promocji żeglarstwa sportowego jako sportu dla wszystkich, wyłonienie zwycięzców Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, promocję załóg i integrację uczestników zgłoszonych do regat. Zwycięska załoga otrzyma tytuł "Mistrz Warszawskiej Ligi Żeglarskiej 2021".







- Docelowo Warszawska Liga Żeglarska stanie się eliminacją żeglarskiej ekstraklasy. A z niej już 'prosta' droga do Żeglarskiej Ligi Mistrzów. Sailing Legia dwukrotnie startowała już w Lidze Mistrzów w Sankt Petersburgu i na Sardynii, zapewniam - jest to niezapomniane przeżycie, dla którego warto poświęcić wiele lat na trening - mówi Pawluk.



W regatach na Zegrzu Południowym weźmie udział maksymalnie 12 załóg, dla których organizatorzy przygotują sprzęt regatowy. W ramach cyklu odbędą się cztery weekendy regat flotowych, co daje osiem dni rywalizacji sportowej od czerwca do września, na legijnej flocie jachtów Skippi650. Ponadto dwa dni treningów. Impreza otrzymała honorowy patronat Polskiego Związku Żeglarskiego.



- Każde regaty cyklu WLŻ będą miały specjalną oprawę. Trasa zostanie ustawiona tuż przy brzegu, a właściwie przy molo Hotelu 500 w Zegrzu Południowym. To idealna, naturalna trybuna do oglądania wyścigów na wodzie. Z jednej strony będzie można zajrzeć na pokłady jachtów i przyjrzeć się pracy załóg, z drugiej poczuć ten sam wiatr co zawodnicy i wczuć się w emocje. Te będą podsycane przez komentatora, który przybliży widzom tajniki żeglarstwa. Zapraszamy do udziału zarówno załogi klubowe, ze stołecznych i okolicznych klubów żeglarskich, a także załogi firmowe. Te regaty to idealna forma integracji - mówi Jakub Pawluk.



Terminarz

Regaty odbędą się podczas czterech weekendowych rund. Łącznie 8 dni regat i treningów.



Runda 1: 4 - 5 czerwca

Runda 2: 19 - 20 czerwca

Runda 3: 28 - 29 sierpnia

Runda 4 (finał): 25 - 26 września



Ramowy plan dnia każdej rundy:

Sobota

09:00 odprawa sterników

10:00 - 12:00 trening

12:00 - 13:30 przerwa

14:00 - 17:00 regaty



Niedziela

10:00 odprawa sterników

11:00 - 14:00 regaty

15:00 - 17:00 podsumowanie rundy (rozdanie nagród dla zwycięzców rundy, integracja)



Zgłoszenia

Zgłoszenia zespołów do ligi odbywać się będą drogą mailową do dnia 15 maja 2021 roku na adres jurek@sailinglegia.pl.

Dodatkowe informacje udzielamy drogą mailową lub telefoniczną pod numerem: 606610529.



Wpisowe do cyklu Warszawskiej Ligi Żeglarskiej (4 weekendy rundy regatowe + 2 dni treningowe przed cyklem + pozostałe świadczenia) wynosi 7.900 PLN od załogi (do 30.04, potem 9.500 PLN).



Potwierdzeniem zgłoszenia do WLŻ jest wykonany przelew opłaty wpisowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. W Lidze wystartuje minimum 4, maksymalnie 12 zespołów.



Więcej informacji nt. organizacji zawodów znajdziecie TUTAJ.