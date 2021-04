Sparing: Legia 2-2 Legia II. Dwa gole Yaxshiboyeva

W rozegranym we wtorek wewnętrznym meczu kontrolnym Legia zremisowała z Legią II Warszawa 2-2. Pierwszy po wielu miesiacach w meczu zagrał Marko Vesović. Sparing: Legia Warszawa 2-2 (2-1) Legia II Warszawa 1-0 - 4' Jasur Yaxshiboyev 2-0 - 26' Jasur Yaxshiboyev 2-1 - 39' Kacper Skwierczyński 2-2 - 45' Wiktor Kamiński Legia: Radosław Cierzniak - Marko Vesović (40' Oskar Wojtysiak), Igor Lewczuk, Mateusz Hołownia, Mateusz Cholewiak - Jasurbek Yaxshiboyev (40' Joel Valencia), Jakub Kisiel, Walerian Gwilia, Ernest Muci, Kacper Skibicki - Kacper Kostorz Legia II: Kacper Tobiasz - Oskar Wojtysiak (40' Piotr Cichocki), Jehor Macenko (40' Radosław Pruchnik), Inaki Astiz, Jakub Kwiatkowski (40' Jakub Czajkowski) - Kacper Skwierczyński (40' Dawid Nieźwiedzki), Kamil Kurowski (40' Patryk Pierzak), Bartłomiej Ciepiela (40' Kacper Gościniarek), Damian Warchoł (40' Nazarij Rusyn), Radosław Cielemęcki (40' Dawid Barnowski) - Szymon Włodarczyk (40' Wiktor Kamiński)

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Greg - 14 minut temu, *.vivapoland.pl I mamy obrońcę na kolejne mecze Inaki Astiz :-) odpowiedz

Raf - 26 minut temu, *.play-internet.pl Skoro grał Rusyn to pewnie grali na naturalnej murawie. odpowiedz

Heheszki - 27 minut temu, *.plus.pl To raczej sparring Legia II - Legia III odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.