Konferencja przedmeczowa

Michniewicz: Na Cracovię rozpatrujemy kilka wariantów

Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. 10:42 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Nie zastanawiamy się na temat ewentualnej zmiany trenera Cracovii, bo wiem, że taka zmiana nie nastąpi. Jestem przekonany, że trener Probierz z całym sztabem przyjadą do Warszawy na mecz. Wiemy, w jaki sposób Cracovia lubi grać, nie jest to na pewno łatwy przeciwnik dla nikogo, gra twardo, agresywnie, mają swoje atuty. Na pewno będą chcieli pokazać się na naszym stadionie - mówi Czesław Michniewicz na przedmeczowej konferencji.

Hołownia czy Jędrzejczyk za Szabanowa?



- Rozpatrujemy kilka wariantów w kontekście meczu z Cracovią, ale też kolejnych spotkaniach, mając na uwadze, że nasi dwaj środkowi obrońcy - Mateusz Wieteska i Artur Jędrzejczyk - mają taką liczbę kartek, że kolejna ich wyeliminuje, podobnie zresztą jak Bartek Slisz. Musimy mieć to na uwadze. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji, mamy jeszcze kilka treningów do niedzieli. Zdecydujemy w sobotę po treningu.



- Rozpatrujemy wszystkie scenariusze, ale ja zawsze mówię, że nie ma się co martwić na zapas. Róbmy tak, żeby wszystko było dobrze. Myślimy o najbliższym meczu, trzeba go zagrać jak najlepiej. Każdy z nas umrze, ale przecież nie budzimy się z taką myślą. Tak samo tutaj - co ma być, to będzie. Staramy się wyprzedzać przyszłość, ciężko pracując, dobrze przygotowując się do każdego kolejnego spotkania i liczymy na to, że wszystko potoczy się po naszej myśli.



Yaxshiboyev, Veosvić, Warchoł i Muci



- Jasur daje sygnały, że może nam się przydać na boisku. Od dwóch tygodni trenuje normalnie po kontuzji, z czego się cieszymy. Dzielnie znosi ramadan. W meczu rezerw pokazał się w środę z dobrej strony, zdobył dwie bramki. W przerwie zmieniliśmy go - to było z góry zaplanowane ze względu na to, że to początek ramadanu. Zalecenie lekarzu było takie, żeby dozować mu wysiłek. Jest przygotowany, żeby zadebiutować w naszej drużynie.



- Do końca rozgrywek został praktycznie miesiąc i myślę, że Marko Vesović zdąży wrócić na boisko. Zanim to jednak nastąpi, chcemy go dobrze do tego przygotować. Zagrał w rezerwach pierwszy raz od momentu kontuzji, zagrał bardzo dobrze. Parametry medyczne ma na bardzo wysokim poziomie, nawet grając krócej niż pozostali zawodnicy. To pokazuje, że z jego motoryką jest wszystko ok, teraz poczekamy jeszcze na taką ogładę meczową. Na pewno zagra w meczu rezerw, ale nie w najbliższą sobotę z Unią Skierniewice. Nie chcemy ryzykować na wyjeździe, na niesprawdzonych boiskach. Zagra za 2 tygodnie u siebie. Zrobimy wszystko, żeby mógł zagrać i będzie już brany pod uwagę do pierwszej drużyny.



- Spoglądamy w kierunku Damiana Warchoła, on zdobywa dużo bramek. W ostatnim meczu też tak było. Pokazał się z dobrej strony wczoraj w grze kontrolnej. Potrafi strzelić gola. Nie zapadła żadna decyzja odnośnie przyszłości Damiana. Przyglądamy mu się i zobaczymy, co będzie dalej.



- Ernest Muci to zawodnik, który ma olbrzymi potencjał, adaptuje się do naszej ligi. Początek miał trudny, w meczu z Górnikiem wszedł na bardzo ciężkim terenie, ale myślę, że kolejne tygodnie pokazały, że ta adaptacja przebiega prawidłowo. Wczoraj pokazał się z bardzo dobrej strony. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Bartek Kapustka nie weźmie udziału w treningu, ma drobny uraz i w jego miejsce przygotujemy Muciego, żeby poznawał się z tą pozycją. Zobaczymy, jaki będzie jego dalszy los. Zespół dobrze gra, zdobywa punkty i trudno zawodnikom rezerwowym wskoczyć do składu, bo każdy broni swojej pozycji. Trafił do naprawdę silnej drużyny.



Kontrakty zawodników



- Na początku stycznia Radek Kucharski powiedział mi, że rozmowy na temat przedłużenia kontraktów zaczną się później, nie jest to komfortowa sytuacja dla zawodników. z częścią zawodników podpisano nowe umowy i według niektórych, jest to jakieś wotum zaufania, ale on zasłużył, żeby dostać nowy kontrakt. Nie wszyscy pozostaną z nami na kolejny sezon, ale na dzisiaj nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Ja bym wolał mieć stabilność, ale zawodnicy mają swoje oczekiwania, a klub ma swoje możliwości.