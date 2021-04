Slisz: Cieszę się, że rozegrałem tak dużo spotkań

Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. 10:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Trener zachęca mnie do większej aktywności w ofensywie i strzałów z dystansu, ale nie zawsze pozwala na to sytuacja na boisku. Staram się tego szukać. Nie zawsze jest okazja, ale na pewno będę próbował, tak jak to zrobiłem w meczu z ŁKS-em Łódź - mówi Bartosz Slisz.



- Nie jesteśmy podłamani remisem z Lechem. Wcześniejsze mecze były dobre. Ten nie był najlepszy w naszym wykonaniu, nie stworzyliśmy sobie zbyt wielu sytuacji, nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli. Nie mamy jednak powodu do tego, żeby się załamywać, bo wiemy, że potrafimy grać w piłkę i myślę, że znowu pokażemy swoją wyższość.



- Lepiej czuję się na pozycji nr 6, ale jeśli gram na pozycji nr 8, to też nie mam z tym problemu. Jako środkowy obrońca też bym sobie poradził i myślę, że to by było fajne doświadczenie.



- Czy jestem największym wygranym sezonu, ciężko mi powiedzieć. Cieszę się, że rozegrałem tak dużo spotkań i mam nadzieję, że będę występował do końca sezonu. Ciężko pracowałem na obozie i zawsze dawałem z siebie wszystko, żeby wywalczyć pierwszy skład i myślę, że tak się stało.



- Współpraca z Andre Martinsem z każdym meczem wygląda coraz lepiej. Na początku brakowało czegoś, ale teraz dogadujemy się bardzo dobrze, nawet bez słów. Wiemy, kiedy jeden zawodnik może się podłączyć, wtedy drugi zostaje. Dobrze, że ta współpraca tak wygląda. Ja się uczę od niego, on ode mnie. Fajnie, że mogę grać obok tak doświadczonego zawodnika. Mam nadzieję, że do końca sezonu tak to będzie wyglądało. Czy czuję na plecach oddech Jakuba Kisiela? Widzę w Kubie siebie sprzed kilku lat. Początki nie są łatwe, trzeba się przyzwyczaić, że tempo grania jest coraz szybsze. Myślę, że on wkrótce pokaże swoją siłę i dostanie swoją szansę na grę.