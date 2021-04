Bartosz Kapustka nie zostanie ukarany za domniemane złamanie protokołu sanitarnego. W środę piłkarz Legii Warszawa złożył stosowne wyjaśnienia w tej sprawie przed Komisją Ligi Ekstraklasy SA. Sprawa dotyczy sytuacji po meczu z Pogonią Szczecin, kiedy to Kapustka wziął udział w imprezie urodzinowej bliskiej mu osoby, a filmy z uroczystości trafiły do mediów społecznościowych. Tematowi przyjrzała się Komisja Ligi i poprosiła Legię o wyjaśnienia. - Komisja Ligi ESA odstąpiła od wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Bartka Kapustki w związku z domniemanym naruszeniem przez zawodnika protokołu sanitarnego - poinformował Jakub Laskowski, dyrektor ds. prawnych i administracji sportowej w Legii Warszawa.

Arek - 20 minut temu, *.tpnet.pl Kapustka to casus Krychowiaka w kadrze. Znaczy, jest ozdrowieńcem. Nie szukać sensacji, tam gdzie jej nie ma. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.chello.pl Lopez jeszcze tak miesiąc bez fryzjera i będzie wyglądał jak Salah z Liverpoolu odpowiedz

reklama kaszlu - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Na Remy'ego było jechane po całości, a Kapustce się upiekło. Powoli przyzwyczajamy się do pandemii. odpowiedz

Wiem co mówię - 2 godziny temu, *.chello.pl @reklama kaszlu: równi i równiejsi jak widać odpowiedz

Rado - 29 minut temu, *.com.pl @reklama kaszlu: To dwie zupełnie inne sytuacje. Kapustka po prostu wrócił po meczu do domu (nawet nie zdążył się przebrać :)), a u jego partnerki były koleżanki, ot cała afera. Co miał może wyjść i poczekać na ławce, aż sobie pójdą?? odpowiedz

mexx - 3 godziny temu, *.chello.pl Jak widać Covidianie i Pandemiści nieco odpuszczają - tak trzymać :))) odpowiedz

1312 - 3 godziny temu, *.hapay.pl Nie no najlepiej jakby w kapsule siedział do następnego dnia i wyjścia na trening oczywiście siedemnaście maseczek na sobie i po dwudziestu czterech szczepieniach. odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bo ta impreza to jakaś smutna była - po prostu nie umie bawić się jak willy_boy... odpowiedz

