Mecz z Wisłą Kraków 1 maja

Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. 09:19 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mecz 28. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Wisłą Kraków rozegrany zostanie w sobotę, 1 maja o godzinie 15.



Terminarz meczów Legii:

18.04. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

21.04. (ŚR) 20:30 Piast Gliwice - Legia Warszawa

25.04. (ND) 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa

01.05. (SO) 15:00 Legia Warszawa - Wisła Kraków

7-9.05. Stal Mielec - Legia Warszawa

16.05. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała



