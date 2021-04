Trening bez Kapustki, ale z Mladenoviciem

Przygotowania Legii Warszawa do meczu z Cracovią wkraczają w decydującą fazę. W czwartek legioniści mieli odprawę a następnie przez ponad 1,5 godziny trenowali na boisku. W zajęciach nie wziął udziału Bartosz Kapustka , który ma drobny uraz, ale powinien być do dyspozycji sztabu w niedzielę. Z kolei w pierwszej połowie tygodnia w treningach nie uczestniczył Filip Mladenović , który miał stłuczony mięsień, ale dziś trenował już na pełnych obrotach. Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka Przed treningiem na konferencji prasowej pytaliśmy trenera o to, kto zastąpi Artema Szabanowa na pozycji lewego stopera. Trener przyznał, że ma kilka wariantów i decyzja zostanie podjęta w sobotę. Na dzisiejszym treningu obserwowaliśmy jeden z tych wariantów, na który najprawdopodobniej zdecyduje się sztab szkoleniowy. W miejsce Ukraińca grał Artur Jędrzejczyk , a na prawym stoperze ustawiony został Josip Juranović . W takim układzie powrót na wahadło zapewniony będzie miał Paweł Wszołek . Miejsce Kapustki w ataku zajął natomiast Ernest Muci . Żółci: Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk - Wszołek, Slisz, Andre Martins, Mladenović - Muci, Pekhart, Luquinhas Fioletowi: Lewczuk, Mosór, Hołownia - Vesović, Gwilia, Valencia, Cholewiak - Yaxshiboyev, Włodarczyk, Rafael Lopes Pierwszy skład doskonalił pod okiem Alessio De Petrillo rozgrywanie piłki od strefy obronnej, a zajęcia zakończyła gierka żółci kontra fioletowi, którą 2-1 wygrali ci pierwsi. Nieco lżej trenowali młodzi zawodnicy: Kisiel, Kostorz i Skibicki. Piątkowy trening został zaplanowany na godzinę 11. Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Matigol - 54 minuty temu, *.orange.pl Czemu z tak nędznym przeciwnikiem jak Craxa nie spróbować wariantu z Hołownią ? Nie dać mu szansy z takimi leszczami? Ludzie - kiedy on niby ma dostać jakieś minuty jak nie w najbliższą niedzielę ??? Biadolimy od dłuższego czasu na parę Jędza-Wieteś ( i słusznie ) , nie ma widoków na zakup klasowego stopera który by ich "zluzował" i mając młodego i zdolnego Hołownię Słowik woli ustawiać Wszołka na wahadle byle by tylko nie "ryzykować" granie jedynym, perspektywicznym stoperem jakiego mamy...Jeśli to jest "patrzenie w przyszłość" to ja się nie znam na piłce. odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.81.66 Na 12 zdjęciu Yaxshiboyev wygląda jak Jarek Niezgoda ;-) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.