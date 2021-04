Legia Warszawa 12-12 Arka Rumia

W meczu 7. kolejki I ligi rugby Legia Warszawa zremisowała z Arką Rumia 12-12. Do przerwy byl remis 7-7. Legionisci byli skazywani na porażkę z walczącą o awans Arką, ale znakomicie bronili i wywalczyli korzystny wynik. Legia nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. 1 lub 2 maja stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z KS Posnania Poznań. I liga: Legia Warszawa 12-12 (7-7) Arka Rumia Skład Legii: Młyn: Błażej Wywiał, Bartosz Bardziński, Krzysztof Kucharski, Wojciech Szonecki, Krzysztof Książek, Marcin Brewiński, Maciej Żarnowski, Jan Majchrzak, Jakub Grefkowicz, Piotr Bielec, Maciej Myszkowski, Sebastian Królak, Wojciech Borys, Alex Lysakowski, Wojciech Woźniak Atak: Stephen Steward, Adam Wojtacki, Teimuraz Kharaisvili, Arkadiusz Pietrzak, Jakub Mitek, Mikołaj Kacz, Jakub Krzemiński, Daniel Gajda, Maciej Lenartowicz, Celemnt Gimet Trenerzy: Mateusz Jamroz, Zdzisław Szczybelski Fotoreportaż z meczu - 108 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

