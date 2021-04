Futsal

Ostatni mecz sezonu

Piątek, 16 kwietnia 2021 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiafutsal.com

Wyjazdowym meczem z Widzewem w niedzielę futsaliści Legii Warszawa zakończą udany sezon 2020/21. Łodzianie w rundzie rewanżowej, po dokonaniu kilku wzmocnień składu, są drużyną, która potrafi walczyć jak równy z równym z najlepszymi, szczególnie na własnym parkiecie.



Co prawda Widzew przegrał wyraźnie mecze z AZS-em UG (1-7) oraz z FC10 Zgierz (4-7), ale w pozostałych siedmiu ostatnich spotkaniach zdobywał komplet punktów. W poprzedniej serii spotkań widzewiacy pokonali na własnym parkiecie Dragona Bojano 6-1. W hali przy ulicy Małachowskiego zanotowali 8 wygranych, 1 remis i tylko 3 porażki.



Widzew to nowy zespół na futsalowej mapie Polski, dla którego obecny sezon jest pierwszym w historii. W swoich szeregach mają ciekawych i doświadczonych graczy w tej dyscyplinie, jak również byłych zawodników z boisk trawiastych. Warto pamiętać jednak, że łodzianie, w przeciwieństwie do naszego klubu, wybrali drogę na skróty. Zamiast rywalizacji od najniższej klasy rozgrywkowej, Widzew tuż przed startem obecnych rozgrywek, przystąpił do rozgrywek I ligi na licencji Malwee Łódź, wskakując właśnie na miejsce tego klubu do gry na zapleczu ekstraklasy. Koordynatorem nowej sekcji Widzewa został dotychczasowy prezes pierwszoligowego Malwee Łódź, Przemysław Olczak.



Grającym trenerem RTS-u jest Marcin Stanisławski, który ma za sobą występy w II lidze w piłce jedenastoosobowej - w sezonie 2002/03 występował w ŁKS-ie. Stanisławski od 20 lat związany jest z futsalem i tej dyscyplinie zdobywał wiele medali mistrzostw Polski, grał w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski. W roli szkoleniowca prowadził ekstraklasową Gattę Zduńska Wola, a teraz obowiązki trenera łączy z grą w łódzkim klubie.



Najlepszym strzelcem zespołu jest Michał Marciniak, zdobywca 16 bramek, który w ostatnim meczu z Dragonem cztery razy wpisał się na listę strzelców. O jedno trafienie mniej ma Jan Dudek, z kolei Tomasz Gąsior strzelił 12 goli, a Michał Bondarenko 10. Widzewiacy w pierwszym meczu rozegranym w stolicy pokazali charakter i twardą grę. Dopiero po trafieniach Świniarskiego i Glińskiego Legia wyszła na dwubramkowe prowadzenie, ale półtorej minuty przed końcem kontaktowego gola zdobył Bondarenko, wykorzystując dogranie Stanisławskiego i ostatnie sekundy meczu były niezwykle emocjonujące. Ostatecznie legioniści zwyciężyli 4-3. Także w niedzielnym meczu nasz zespół zamierza walczyć o komplet punktów, co potwierdził również trener zaraz po zakończeniu zwycięskiego spotkania z Victorią. Co prawda cel na ten sezon został już wykonany, ale gracze Legii zrobią wszystko, aby rozgrywki zakończyć zdobyciem kompletu punktów.



Podobne zamiary mają z pewnością widzewiacy, którzy grając tak jak od połowy tego sezonu, mogą w przyszłych rozgrywkach poważnie myśleć o walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wygrana gospodarzy może zapewnić RTS-owi awans nawet na trzecie miejsce na koniec sezonu, w zależności od wyników pozostałych spotkań. Zespół Legii w ostatniej kolejce zapewnił sobie awans do ekstraklasy, a gra legionistów w ostatnich tygodniach wygląda naprawdę bardzo optymistycznie. Podopieczni Pawła Juchniewicza nie przegrali siedmiu kolejnych spotkań, w tym czasie stracili tylko dwa punkty, remisując na własnym parkiecie z AZS-em UG. Liczymy, że wspomniana seria zostanie przedłużona w najbliższy weekend.



Początek niedzielnego spotkania zaplanowano na godzinę 16:00. Transmisję będzie można obejrzeć na Youtube.



WIDZEW ŁÓDŹ

Bilans (wygrane-remisy-porażki): 14-3-8

Bilans u siebie: 8-1-3

Bramki zdobyte/bramki stracone: 90:74



Skład: Dariusz Słowiński, Oleksii Dakhina, Adam Niewiadomski (bramkarze), Pedro Andre Oliveira Vitoria, Piotr Baryła, Rafał Bogus, Michał Bondarenko, Jan Dudek, Tomasz Gąsior, Maciej Konewka, Damian Kopa, Bartosz Krogulec, Radosław Kuciński, Wojciech Łasak, Aleksander Majerz, Michał Marciniak, Maciek Mąkosza, Przemysław Olczak, Jakub Pacałowski, Mateusz Pasik, Tiago Pincaro Ferreira, Mariusz Rachubiński, Damian Radowicz, Marcin Stanisławski, Szymon Stanita, Jakub Stegliński, Robert-Levente Tamas, Nikita Yelfimov.

trener: Marcin Stanisławski



Ostatnie wyniki: KS Gniezno (d, 2:0), Futsal Szczecin (w, 0:3), Futsal Oborniki (d, 2:2), Futbalo Białystok (w, 6:1), Best Drive Piła (d, 1:7), We-Met Kamienica Królewska (w, 0:0), FC10 Zgierz (d, 1:3), TAF Toruń (w, 4:1), Orlik Mosina (d, 7:3), Victoria Sulejówek (w, 1:4), AZS UG (d, 3:9), Dragon Bojano (w, 2:4), Legia Warszawa (w, 4:3), KS Gniezno (w, 1:3), Futbalo Białystok (d, 5:2), Best Drive Piła (w, 6:6), We-Met Kamienica Królewska (d, 7:0), FC10 Zgierz (w, 7:4), Futsal Szczecin (d, 6:1), TAF Toruń (d, 6:2), Orlik Mosina (w, 3:6), Victoria Sulejówek (d, 3:2), AZS UG (w, 7:1), Futsal Oborniki (w, 1:5), Dragon Bojano (d, 6:1).



Strzelcy bramek: Michał Marciniak 16, Jan Dudek 15, Tomasz Gąsior 12, Michał Bondarenko 10, Wojciech Łasak 6, Damian Kopa 4, Radosław Kuciński 4, Maciej Mąkosza 4, Tiago Ferreira 3, Marcin Stanisławski 3, Robert-Levante Tamas 2, Przemysław Olczak, Adrian Olszewski.



Termin meczu: niedziela, 18 kwietnia 2021 roku, g. 16:00

Adres hali: Łódź, ul. Stanisława Małachowskiego 5/7 (MOSiR Małachowskiego)

Pojemność hali: mecz bez udziału publiczności