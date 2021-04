Kucharski: Europejskie puchary to dla nas cel nadrzędny

Czwartek, 15 kwietnia 2021 r. 16:34 Woytek, źródło: Legia.com

Dyrektor sportowy Legii udzielił wywiadu oficjalnej stronie klubu. Choć rozmowa jest długa, to próżno szukać w niej większych konkretów. Postaraliśmy się wycisnąć najistotniejszą treść, którą Radosław Kucharski przekazał przed nadchodzącym okienkiem transferowym, podczas którego będą decydowały się losy Legii w europejskich pucharach.



Puchary: weryfikacja poziomu i cel nadrzędny



- To na jakim jesteśmy poziomie zweryfikują europejskie puchary. Zespół cały czas jest w fazie udoskonalania. Trwa praca nad powtarzalnością, automatyzmami i większą dyscypliną taktyczną. Są to elementy, które rzeczywiście będą zweryfikowane na poziomie Europy. To jest nasz cel i sprawdzian. Natomiast, odpowiadając jednoznacznie na pytanie, warunki które musimy spełniać jako drużyna to szybkość gry, powtarzalność i wysoka dyscyplina taktyczna - mówi Kucharski.



- Europejskie puchary to dla nas cel nadrzędny. Świadomość dotarcia do Europy i konstrukcja drużyny muszą być miarodajne do celu, który chcemy osiągnąć. Więcej czasu spędzam na obserwowaniu rozgrywek Ligi Europy i analizie grających tam drużyn i piłkarzy. To tam są nasi potencjalni przeciwnicy. Te cele są nadrzędne. Wiedzę, którą posiadam przekazuję piętro niżej. Kluczowe są elementy w sposobie myślenia o tym, gdzie chcemy się za chwilę znaleźć - dodaje dyrektor.



Niekończąca się budowa



- Zbliża się kolejne okienko letnie i chcemy ten zespół w dalszym ciągu stopniowo rozwijać i udoskonalać. Ten etap, czy to w Legii Warszawa czy w każdym innym klubie, nigdy nie jest zakończony - mówi dyrektor sportowy.



Radosław Kucharski przyznaje, że zespół latem się trochę zmieni i trzeba będzie reagować na ewentualne transfery wychodzące. - Chcemy ten zespół udoskonalić, ubarwić. Nie mamy dziś konkretnie jednej pozycji, na której jesteśmy skupieni. Idziemy w szerokie spektrum pozycji, szukając swoich możliwości i nie zamykamy się na konkretne formacje - mówi.



Młodzieżowcy



Dość śmiałą tezę Kucharski wygłosił na temat młodzieżowca. W przyszłym sezonie ten status stracą Bartosz Slisz i Kacper Kostorz. Kto wypełni tę lukę?

- W temacie młodzieżowca kluczowe w perspektywie przyszłego sezonu jest wykorzystanie kwietnia, maja i czerwca, aby młodzi piłkarze, którzy dziś trenują w pierwszym zespole, wywalczyli kredyt zaufania w oczach trenera. Muszą budować swoją pozycję. (...) W grupie młodzieżowców na następny sezon znajdują się zawodnicy, którzy przeszli szkolenie w Akademii: Cezary Miszta, Kacper Tobiasz, Kuba Kisiel, Szymon Włodarczyk, Maciek Rosołek, Kacper Skibicki, liczę również na Ariela Mosóra. Natomiast w ich głowie nie może pojawić się komfort i zbyt duża pewność, bo to ich zgubi. (...) Trener Czesław Michniewicz ma odpowiednie narzędzia, by zastąpić Bartka Slisza - twierdzi dyrektor sportowy.



Czego się nie dowiedzieliśmy?



- Co stanie się z aktualnie wypożyczonymi zawodnikami (Szabanow, Rusyn)

- Czy i o kogo może zostać rozszerzony sztab szkoleniowy

- Czy jakieś szanse dostaną legioniści wypożyczeni do innych klubów

- Czy i jakim budżetem transferowym będzie dysponował klub

- Na jakich pozycjach szykowane są wzmocnienia

- Co dalej z Marko Vesoviciem

- Co dalej z Pawłem Wszołkiem

- Co dalej z Walerianem Gwilią

- Co dalej z Arturem Borucem



- Generalnie jestem zwolennikiem ciszy w transferach. Jest to zauważalne na każdej płaszczyźnie, że staramy się przekazywać informacje późno. Rzeczywiście mocno pracujemy z działem scoutingu, aby ten zespół jeszcze wzmocnić i urozmaicić. Jeżeli wygramy rywalizację o następne talenty, które mamy na oku, to będziemy mieć jeszcze barwniejszą drużynę - zapewnia Radosław Kucharski.



Całą rozmowę możecie przeczytać na legia.com.