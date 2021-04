Zapowiedź meczu

Hej Legio, tylko zwycięstwo!

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r. 07:05 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielne późne popołudnie Legia Warszawa zagra na własnym stadionie z Cracovią, dla której ostatnie dni nie były szczęśliwe. Gracze Michała Probierz najpierw przegrali po raz ósmy w lidze, a potem odpadli z Pucharu Polski po zaciętym meczu z Rakowem Częstochowa.



Przed tygodniem Legia zremisowała po trudnym spotkaniu w Poznaniu. Biorąc pod uwagę miejsce w tabeli mistrzów Polski oraz Lecha można było oczekiwać od graczy Czesława Michniewicza zwycięstwa, jednak rywalizacja z tym przeciwnikiem rządzi się swoimi prawami. Gospodarze, obserwowani przez nowego trenera, grali na dużym zaangażowaniu, dzięki czemu postawili legionistom poprzeczkę dosyć wysoko. Ze strony Legii brakowało klarownych okazji strzeleckich. Tym razem największe zagrożenie nie płynęło z bocznych stref boiska, gdzie poznaniakom udało się zneutralizować zagrożenie.



Bez Szabanowa, szansa na debiut Yaxshiboyeva?



Niewykluczone, że w najbliższym spotkaniu na boisku zobaczymy przynajmniej jeden zimowy nabytek mistrzów Polski. Coraz lepsze wrażenie na treningach oraz w ostatniej grze kontrolnej zrobił strzelec dwóch goli Jasur Yaxshiboyev. Niedawno wrócił po kontuzji i trenuje z resztą zespołu na pełnych obrotach i jest coraz bliżej debiutu na boiskach ekstraklasy, choć na pewno nie od pierwszej minuty. W środku tygodnia z drobnymi urazami walczyli Bartosz Kapustka i Andre Martins, ale w niedzielę powinni być do dyspozycji.



fot. Woytek / Legionisci.com



Największym osłabieniem po ostatnim ligowym meczu jest kontuzja Artem Szabanowa. Ukrainiec nabawił się urazu w drugiej połowie spotkania w Poznaniu i niestety późniejsze rokowania nie były dla niego zbyt optymistyczne. Okazało się, że doznał poważnego skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem kompleksu więzadeł, przez co jego przerwa w grze wyniesie 4-6 tygodni. Szabanow w tym sezonie więcej już nie zagra i trener będzie musiał jak najszybciej znaleźć za niego odpowiednie zastępstwo. Michniewicz ma kilka opcji na nowe ustawienie obrony, ale najprawdopodobniej zdecyduje się ta takie, że w miejsce Ukraińca zagra Artur Jędrzejczyk, a do obrony cofnięty zostanie Josip Juranović. W rezerwie pozostają także Mateusz Hołownia i Igor Lewczuk, który miał jednak ostatnio przerwę w grze, a zaległości nadrabiał w rezerwach.



Prawdopodobny skład Legii: Boruc - Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk - Wszołek, Slisz, Andre Martins, Mladenović - Kapustka, Pekhart, Luquinhas



LEGIA WARSZAWA - CRACOVIA

1 1.53 X 4.25 2 7.60



Cracovia poza PP



Obecny sezon jest dla Cracovii przegrany. Całkowicie przegrany będzie wtedy, kiedy drużyna spadnie z ligi, ale na razie utrzymuje jeszcze trzypunktową przewagę nad zamykającą stawkę Stalą Mielec. Do środowego wieczoru krakowianom pozostały jeszcze nadzieje na grę w finale Pucharu Polski, jednak w półfinale przegrali na własnym stadionie z Rakowem Częstochowa, żegnając się z marzeniami o obronie pucharowego trofeum. Starcie o awans do finału było wyjątkowo emocjonujące, a decydujące gole padły w samej końcówce. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry Cracovia strzeliła na 1-1 za sprawą Mateja Rodina, lecz z remisu nie cieszyła się zbyt długo. Chwilę potem do siatki Karola Niemczyckiego trafił Vladislavs Gutkovskis, wyrzucając za burtę ekipę z Krakowa.



Spekulowało się, że ta porażka pogrąży Michała Probierza, który miałby nawet pożegnać się ze stanowiskiem pierwszego trenera. Wszak już w styczniu podał się do dymisji, jednak ostatecznie na ławkę wrócił. Teraz jego notowania ponownie nie są zbyt wysokie i niewykluczone, że tym razem, chociaż jeszcze nie przed spotkaniem z Legią, do pewnych przetasowań dojdzie.



- Nie zastanawiamy się na temat ewentualnej zmiany trenera Cracovii, bo wiem, że taka zmiana nie nastąpi. Jestem przekonany, że trener Probierz z całym sztabem przyjadą do Warszawy na mecz - powiedział trener Legii na przedmeczowej konferencji prasowej.



Rok 2021 rokiem bez wygranej wyjazdowej wygranej w lidze



W ostatnich pięciu spotkaniach Cracovia poniosła trzy porażki. Co więcej ogółem na wyjeździe w lidze nie wygrała już od sześciu spotkań. Ostatni raz trzy punkty z obcego stadionu przywiozła 12 grudnia ubiegłego roku, pokonując w Zabrzu Górnika. Od tamtej pory najbliższy rywal Legii przegrał na wyjazdach z Wartą, Pogonią, Piastem i Jagiellonią, a zremisował ze Stalą oraz Rakowem. Do Warszawy Cracovia przyjedzie więc po przełamanie, o której będzie jej jednak bardzo trudno. Legia nie przegrała u siebie z krakowskim klubem od trzech meczów.





Tabela Ekstraklasy przed 25. kolejką MECZE RAZEM MECZE BEZPOŚREDNIE M. Pkt. Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki 1. Legia Warszawa 24 52 16 4 4 45-24 2. Pogoń Szczecin 24 44 13 5 6 30-17 13. Wisła Płock 24 25 6 7 11 27-37 14. Cracovia 24 23 6 10 8 25-30 15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 21 5 6 13 24-50

Gdzie oglądać?



Spotkanie Legii z Cracovią rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 3, Canal+ Premium, Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.