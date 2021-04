Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia przeprowadzi stacja Canal+ Premium. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Syn trenera - 44 sekundy temu, *.vectranet.pl No ku... a znów u buka ktoś na remis zagrał... Dramat.. odpowiedz

Mvk - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Przez te kilka bramek z karnych i do pustych Peharta to bedzie dramat w pucharach z takim ruchliwym napastnikiem..On jest za wolny a gra kombinacyjna jest na poziomie A klasy a zagraj z nim z kontry:) ..Lubię Czesia ale sami sobie w kolano strzelimy. odpowiedz

Jerry - 7 minut temu, *.com.pl Mladenovic dziś najslabszy. Straty, niedokladne zagrania, klopoty z czytaniem gry. No i jeszcze to gwiazdorzenie. odpowiedz

Krzeszczu - 31 sekund temu, *.bredband2.com @Jerry: Jeszcze gorszy byl Kapustka, i dlatego zszedl. I przy okazji strzelil focha... odpowiedz

Syn trenera - 11 minut temu, *.vectranet.pl Duet Jędrzejczyk Wieteska w akcji brawo Artur.. odpowiedz

Kop w zad mopa - 12 minut temu, *.chello.pl Cesłaf, dawaj JASZCZURZJEBAJEWA! odpowiedz

Wolffik - 12 minut temu, *.mm.pl Zmiany pokazują, że liczymy już tylko na cud... odpowiedz

Hiszpan - 15 minut temu, *.telnaptelecom.pl Zęby qwa bolą... Dziady... odpowiedz

Syn trenera - 23 minuty temu, *.vectranet.pl To są te opcje o których... Czesiu mówił... Extra...Minimalizm.. odpowiedz

Marian - 24 minuty temu, *.virginm.net Ale zmiany czeska.. komedia.. odpowiedz

Syn trenera - 26 minut temu, *.vectranet.pl Czad zmiany Nieudacznik z Gruzji.... Gdzie Muci j Jaszur... Czesiu kiepski jesteś.. odpowiedz

Pusia - 26 minut temu, *.vectranet.pl Są zmiany i to jakie! Bronimy remisu! Brawoooo!!! odpowiedz

Andreas - 33 minuty temu, *.play-internet.pl Grają na 0 do 0 odpowiedz

Syn trenera - 39 minut temu, *.vectranet.pl Zmiany dawać Jaszura Muciego.... odpowiedz

Andreas - 41 minut temu, *.play-internet.pl Musi wejść świeża krew bo ci za bardzo rozleniwieni. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 43 minuty temu, *.52.138 Rok temu oddali mecz w półfinale PP za punkty w lidze, które dały mistrzostwo, teraz słuchając wywiadu w przerwie z tym Dimem z Cracovii już można sie domyślić, że Cracovia strzeli bramkę i wygra mecz, mądry ten kto zagrał u buka na Cracovię przed meczem odpowiedz

Darek - 49 minut temu, *.t-ipconnect.de Do przerwy lipa straszna.

Slisz z wolnego w mur.Mladenovic z wolnego tam gdzie stał bramkarz. Luquinhas za pola karnego w sam środek bramki i Pekhart dwa razy z głowy raz w bramkarza i raz nad bramką. odpowiedz

Wolfik - 51 minut temu, *.mm.pl Mecz z Craxą (i późniejszy z Wisłą) uważam za kluczowy jeśli chcemy obronić MP. A gramy słabo, chyba nawet gorzej niż w Poznaniu.



Liczę jednak, że probierzowe osłabną.... odpowiedz

Obiektywnie - 53 minuty temu, *.virginm.net Osobiście proponuje więcej wolnego dla tych paralitykow a następny trening poświecić na rzuty z autu tak 30min. I do domu a No i oczywiście trening zamknięty żeby nikt przypadkiem nie podpatrzył ;) odpowiedz

Pawel - 55 minut temu, *.mm.pl Mladenovic już chyba zbyt wielka gwiazda zeby mu sie chciało.pare razy celnie kopnął a drugi już mecz najsłabszy na placu odpowiedz

Po(L)ubiony - 56 minut temu, *.chello.pl Skąd Przesmycki wytrzepał tego idiotę, Sylwestrzaka? Kapustka trzy razy faulowany w jednej akcji, Wieteska odepchnięty, urojony faul Martinsa, wiele tego. odpowiedz

Yeti - 57 minut temu, *.play-internet.pl Na razie słabiutko. Kopia meczu z Posrania. Oby nie skończyło sie podobnie. odpowiedz

:) - 56 minut temu, *.chello.pl @Yeti: Kosa wejdzie i coś strzeli, spokojnie odpowiedz

Jerry - 57 minut temu, *.com.pl ...ujnia. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Od kiedy Czesiu sam dba o przygotowanie fizyczne zespołu,piłkarze ruszają się jak...Czesiu. odpowiedz

spokoloko - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl Czy gramy o remis?

Czy Czesio dogadał to z Prob i uciekł na trybuny aby nie było na niego?

Gra tylko Pekhart i Kapustek, gdzie są skrzydła? gdzie Wszołek, Mladen, reszta? odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.mm.pl Już się chyba pomysł na granie skończył. Pare meczów nowym ustawieniem i zaskoczenie było . Teraz wszyscy widzą jak gra Legia i czesiowi pimysły się skończyły. Oczy bolą. Wygląda to tak jakby im się nie chciało. Wszyscy są na razie jednym wielkim Gvilią. odpowiedz

Craxa - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten wasz kurdupel od wiatru się przewraca odpowiedz

:) - 58 minut temu, *.chello.pl @Craxa: haha dobre odpowiedz

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Masakra wolno i schematycznie, obyśmy wcisneli coś przed przerwą tylko Luki gra liczba strat zastraszającą.. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie ma skrzydłowych odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Za wolno i bez sytuacji bramkowych odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Chyba walczymy o cenny remis...co to za kopanina?! Wolno, niedokładnie, dramat... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszołek ani razu celnie nie podał, a Mladenovicowi nie chce się nawet biegać. Co to k....a jest? odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I czerwień dla Cesia, zmian wiec już nie będzie! odpowiedz

:) - 45 minut temu, *.plus.pl @Pusia: a kiedyś były zmiany? Zagotował się CM bo mecz się nie układa i zespół bez formy dzisiaj a na ławce nie ma nikogo kto będzie lepszy niż ci co grają. Bo kto gvilia???Lopez??a może uzbek albo albanczyk?? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com W przeciwienstwie do Wladeczka ogladam mecz na (tylko) 27 cali, wiec moze cos zle widze. Ale czy my przypadkiem nie mamy mnostwo niecelnych podan dzisiaj? Szczegolnie Kapustka? Moze chlopaki ochlona i to sie zmieni, tym bardziej ze Czesiek dostal (o qrwa!!! hahaha) czerwien, ale na razie nie za bardzo to wyglada...

PLEBAN - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: kup sobie więcej cali odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.virginm.net Nudne te dosrodkowania na Tomka juz sa... odpowiedz

Magda - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panowie podajcie link do transmisji

Marian - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Magda: vipleague.lc odpowiedz

Magda - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Marian: dziękuje odpowiedz

Marian - 1 godzinę temu, *.virginm.net @Magda: Prosze ;)

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Chaos , straty i laga na Pekharta. Czechu o uj chodzi? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.plus.pl Zmieni jak będzie musiał to cały CM. Zresztą nie gramy w pucharach to chyba nie powinni być zmęczeni gra co 3 dni. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Jak zwykle żelazny skład a potem płacz ze nie ma kim grać. Powinien słowik w meczu z kandydatem do spadku dać innym szansę a tak to się wykartkuja na mecz z Piastem na środę.Inna sprawa czy słowik zna regulamin i wie że jest 5 zmian możliwych? odpowiedz

Legia1 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @:): rozpatrywał różne warianty obserwował patrzył i... Nic nie zmienił. odpowiedz

c u L t ⚽️ Warsaw ⚽️ Sport - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Uuuuuuuuuukoooooochaaaanaaaa!maaaaaaaa!Leeeeeeegiiiiaaaaaaa!Waaaaaaarszaaaaawaaaaaaa! odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl @Krzeszczu: Też na to liczę. Skoro Michniewicz zakłada debiut Jaszczura, to raczej nie nastąpi on, gdy będziemy przegrywać. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com A ja jakos jestem pewny ze my dzisiaj dosrodCovii zrobimy Grunwald... :) odpowiedz

