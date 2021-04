Michniewicz: To sędzia prowokował

Czesław Michniewicz (trener Legii): Nie wygraliśmy z Cracovią. Było to bardzo ważne spotkanie w kontekście układu tabeli. Do końca zostało jeszcze 5 kolejek i mamy 6 punktów przewagi, a chcieliśmy mieć 8. Tak się nie stało. W pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy kilku dobrych momentów, kiedy stwarzaliśmy sobie sytuacje. Przeciwnik grał jeszcze otwartą piłkę, często wychodzili daleko od własnego pola karnego, mieliśmy dużo miejsca, żeby budować akcje. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie będzie trudniej, bo przeciwnik cofnie się głęboko pod własną bramkę. Zadowalał ich 1 punkt. My odkrywaliśmy się, próbowaliśmy rozgrywać, ale nie stwarzaliśmy sobie zbyt wielu okazji do strzelenia bramki. Mieliśmy kilka niezłych momentów, ale grało nam się bardzo trudno przeciwko 10 blisko grającym obok siebie zawodnikom Cracovii. Musimy zrobić wszystko, żeby zacząć znów strzelać bramki, bo to drugi z rzędu mecz, kiedy ich nie zdobyliśmy. Nie tracimy goli, ale martwi mnie, że ich nie strzelamy. Nie wybiegam jeszcze myślami do zawieszenia, bo może go wcale nie być. Sytuacja dotycząca pierwszej żółtej kartki dla mnie została sfilmowana przez nasze klubowe media. Tam nie powinno być kartki, nic złego się nie działo. Rozmawiałem tylko z Michałem Probierzem. Młody sędzia techniczny był prowokatorem, on był przyczyną zaognienia sytuacji. Będziemy to wyjaśniać. Mogę jedynie przeprosić drużynę, że nie byłem z nią do końca meczu na ławce, ale to sędzia prowokował tę sytuację od początku meczu.

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

OIF - 57 minut temu, *.orange.pl Nie trzeba było dać się prowokować tylko trzeba było dzwonić jak za najlepszych lat odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.datapacket.com A czy przed kartką dla Michniewicza piłkarz gości nie utrudniał wybicia rzutu wolnego? Czy nie powinno być za to żółtej kartki? Michniewicz nie jest zły i nie atakujmy go, bo nie warto psuć tego co jest dobrego. A droga do mistrzostwa wydaje się wciąż szeroko otwarta. odpowiedz

Krzych - 1 godzinę temu, *.progresnet.pl Znajdżcie lepszego trenera, a młodzi sędziowie delikwenci myślą że im dużo wolno. odpowiedz

Dom_Rembsky - 1 godzinę temu, *.chello.pl Kocham wypowiedzi naszych trenerów "Nie wygraliśmy z Cracovią. Było to bardzo ważne spotkanie w kontekście układu tabeli. Do końca zostało jeszcze 5 kolejek i mamy 6 punktów przewagi, a chcieliśmy mieć 8. Tak się nie stało." powiedz mi k. coś czego nie wiem :D

no i przyznaj się Czesiek że się ułożyłeś ze swoim przyjacielem na remis. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Taaaa. Sedzia prowokował. I co jeszcze? Won do poznania bo przez ciebie mecze przestalem ogladac. Vuko wroc odpowiedz

Walić grubego - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piepszysz gruby. Już z Wartą na wyjeździe pokazałeś swoją inteligencję . Ty chyba zniszc2zysz nasz klub odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Coraz bardziej mnie zastanawia jakim ilorazem oni dysponują.On i inne "gwiazdy" polskiej myśli szkoleniowej..



Młody sędzia techniczny był prowokatorem?i dzieciak Cię Czesławie wrzucił na minę?Ty jesteś od tego żeby cały czas panować nad sobą i każdą sytuacją,zarówno boiskową jak i poza..Mecz to partia szachów w której przeciwnik,stosuje metody rozmaite aby osiągnąć cel..Nie chce mi się wierzyć że nie wiesz co mówią do siebie piłkarze podczas gry,jakie gesty są wykonywane,które wejścią są tzw"znaczeniem terenu"..I co ,kazdą,nawet wredna zagrywkę,trzeba ripostować??Ni zbója bo w ten sposób osłabiasz kolektyw a przypominam Ci,ze to sport drużynowy...



Mam tylko 1 pytanie..Co ma w sobie Gruzin że jest pierwszą obowiązkową zmiana?Ile jeszcze razy puścisz go na boisku i ile razy nic z tego nie wyniknie??



Panie Michniewicz,zacznij używać mózgu bo "łaska pańska na pstrym koniu jeździ" odpowiedz

Korek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Młody sędzia techniczny z pewnością pochodzi "ze stajni" p. Przesmyckiego. Że też nasz doświadczony trener tego nie zauważył?! odpowiedz

Dużo dziś Legii jeszcze brakuje do Europejskich Średniaków - 1 godzinę temu, *.com.pl Legia zdobędzie Mistrzostwo Polski to nie ma złudzeń . Ale największa zasługą tego jest poziom naszej ligi . Problemy zaczynają się już w eliminacjach na pierwszych jej etapach . Będzie zapewne tak jak w ostatnich latach i Lidze Mistrzów nie ma szans . Grupowa LE też jest ponad zasięgiem obecnej Legii . I znów zostają wielkie mecze w Polskiej Lidze . Legii potrzebne będą duże wzmocnienia 4,5 zawodników na dobrym poziomie , którzy wzmocnili by od ręki pierwszą 11 . Bo bez tego to szkoda znów będzie się ośmieszać w Europie i lepiej w ogóle do niej nie przystępować . odpowiedz

Rado - 57 minut temu, *.play-internet.pl @Dużo dziś Legii jeszcze brakuje do Europejskich Średniaków :

Ja jednak mam złudzenia. Za tydzień będzie równo i zrobi się ciepło... odpowiedz

Kuchy King - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brak Michniewicza na ławce, to najlepsze, co może spotkać Legię. odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @Kuchy King: popieram raz jeszcze popieram Michniewicz niech spada z Legii jak najszybciej. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.