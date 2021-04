Konferencja pomeczowa

Probierz: Najważniejsze, że utrzymaliśmy wynik

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r. 20:20 Mishka, źródło: Legionisci.com

Michał Probierz (trener Cracovii): Oglądaliśmy ostatnie mecze Legii i wiemy, jakimi dysponuje atutami. Dlatego też zmieniliśmy ustawienie i inaczej zaczęliśmy to spotkanie. Na plus jest to, że byliśmy bardzo dobrze zorganizowani, że potrafiliśmy być groźni w polu karnym. Nie ustrzegliśmy się sytuacji ze strony Legii - jedną miał na pewno Pekhart. Gdyby skierował piłkę do siatki w 45. minucie, różnie mogłoby to wyglądać. Najważniejsze, że utrzymaliśmy wynik.



Wiedzieliśmy, że Legia w drugiej połowie podejmie jeszcze większe ryzyko. Nie wykorzystaliśmy tego, a mogliśmy otworzyć wynik. Legia musiałaby wtedy zagrać z jeszcze większym zaangażowaniem ofensywnym. Ostatnie mecze pokazują, ile bramek pada w końcówkach, chcieliśmy spróbować swoich szans w końcówce. Ten wynik i punkt trzeba szanować, bo graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która ostatnio regularnie wygrywa. Wywalczyliśmy punkt na boisku i chwała moim zawodnikom za to.