Znów bez goli

Może i do tego mistrzostwa się doczłapiemy ale co z tego, jak tylko wychylimy nos do Europy to mistrz Liechtensteinu albo Watykanu spuści nam wpier.ol. Z taką grą nie mamy czego szukać w Europie. Europa idzie do przodu a my człapiemy w miejscu...

Krytykujecie pomocników za brak kreatywności ale czy przypomni mi ktoś jedna Bramke z prostopadłego zagrania do Peharta? Tu bedzie dramat bo strzelił bramki z karnych i glowy słabym ale to bardzo słabym drużynom a jak już zespół sie dobrze ustawia to jego ruchliwosc jest ograniczeniem dla zespołu..Jesteśmy skazani na gre dosrodkowaniami..Były mecze bez niego w składzie i widac bylo jak mając z przodu zawodnika który choć w połowie więcej biega wychodzi na wolne pole to akcje byly ladnie kreowane..Bedzie płacz ale experci zajarani bo strzelił Wiśle czy Lubinowi..A ile on pojedynków wygrał jeden na jeden,jak wychodzi na wolne pole,urywa się napastnikom..To pilkarski diament:)

Jak pisałem przed tym spotkaniem - wygrana z Cracovią była obowiązkiem by zapewnić sobie obronę MP i komfort psychiczny przed trudnymi wyjazdami. Nie udało się, widocznie nasi piłkarze nie lubią mieć komfortu. Nadal uważam, że kluczem do brony tytułu będzie mecz z Wisła 1-go maja. Każdy punkt przywieziony z Gliwic i Gdańska zapewni nam dodatkowy spokój. Mamy jednak problem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że: -ten punkt (podobnie jak w Poznaniu) zawdzięczamy krytykowanemu tutaj często Arturowi Borucowi; -w tym meczy przebiegliśmy jako zespół 108km. To katastrofalny wynik, nawet na naszą ligę, co pokazuje że mamy kłopoty z fizycznością; -zmiennicy kompletnie nic nie wnoszą; PS. Z takim składem, bez solidnych zmienników nie ma szans na awans do CL.

@Wolfik: Przestrzegałem przed tym meczem, pamiętasz? Pisałem byś nie był taki pewny zwycięstwa, bo przeszłość w kilku meczach (Stal, Podbeskidzie, męczarnie z Wartą) już pokazała "jacy jesteśmy mocni". Nie jesteśmy hegemonem w tej słabej lidze. Wielu uwierzyło po meczu z Pogonią, że Legia "zjada tą ligę na śniadanie". Niestety, "częściej się nią dławi". Trzy strzelone gole w 12 minut z wiceliderem zamydliło oczy. To był tak naprawdę zbieg okoliczności dla nas szczęśliwych, dla Pogoni nie. Mladenovicowi wyszedł strzał życia, gapiostwo obrońcy przy kryciu Pekharta i jego wzrost i instynkt, głupota obrońcy wystawiającego łokieć i powodującego karnego. 3-0 po 12 minutach załatwiło i ustawiło mecz. Ale druga połowa pokazała wiele naszych słabości. Chaos i panika w obronie, brak organizacji w środku pola, brak sił na 90 minut przy dużym tempie i intensywności meczu. Przy zdeterminowanym, mocno walczącym, dobrze przygotowanym kondycyjnie rywalu i odrobinie szczęścia u niego nie istniejemy w ofensywie. Jak mecz się ułoży jak z Pogonią czy Płockiem to strzelamy kilka goli. Jak nie idzie od początku, nie potrafimy odwrócić losów meczu. Michniewicz to dinozaur taktyki i strategii. To nie trener na Legię, powinien prowadzić jakiś klub broniący się przed spadkiem. Potrafi ustawić zespół defensywnie, zagęścić środek pola ale wykreować coś w ataku pozycyjnym już nie. Nie ma gry kombinacyjnej, podań z klepki, podań prostopadłych, nagłej wymiany pozycji by wprowadzić chaos w defensywie rywala, strzałów z dystansu. Nie ma żadnych wariantów gry pozycyjnej na "murarzy" z przeciwnej strony oprócz hurtowych wrzutek na Pekharta. Nie rozumiem jak można ciągle grać w ten sposób. Jeśli 20 razy próbuję coś zrobić i nie wychodzi to do cholery to zmieniam. Uparty jak osioł Michniewicz i tępy, bez inwencji, pomysłu, wizji, ciągnie Legię w dół poziomem, stylem, grą. "Polska myśl szkoleniowa" pokazuje czemu jesteśmy 30 ligą w Europie i cały czas notujemy klubowy regres. Skoro tak gra mistrz, to jak grają inni i co mogą osiągnąć w pucharach. Oczywiście raz na jakiś czas komuś wyjdzie ładny, efektowny mecz ale na dłuższą metę każdy gra "piach". Polska liga to prostactwo, toporność, chaos w organizacji gry, brak kreatywności. Typowa liga walczaków i "drwali". Do mistrzostwa jakoś doczłapiemy, bo i Pogoń jeszcze pogubi punkty ale styl poraża. Dla dobra Legii dobrze by było jakby po sezonie "Gruby 711" odszedł nawet jak zdobędzie mistrzostwo. Z tym trenerem nawet nie ma cienia nadziei na cokolwiek w Europie. Nie widzę przyszłości.

