Mladenović: To nie jest koniec świata

Filip Mladenović: Było dziś nerwowo. Okazało się, że miałem rację, jak mówiłem, że nawet 10 punktów przewagi nic nie znaczy, jeżeli nie uda się dobrze wykonać swojej pracy. Dzisiaj się nie udało, ale dopóki jest wszystko w naszych rękach, możemy się poprawić jeżeli chodzi o zdobywanie goli. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, oni grają o utrzymanie. Zagrali dziś może najlepszy mecz spośród ostatnich. Ciężko było nam ich pokonać. Druga połowa się otworzyła, było trochę akcji po obu stronach. Zdarza się, że rywal przeprowadzi groźną kontrę, kiedy my atakujemy bramkę. Spodziewaliśmy się tego, ale i tak się nie udało. To nie jest koniec świata, musimy zachować spokój, bo jeszcze wszystko jest w naszych rękach. Trzeba spokoju.

Arek - 21 minut temu, *.tpnet.pl Koniec świata, może nie. Ale Ty Mladen to się popraw, bo drugi mecz słabo. I nie gadaj tyle. odpowiedz

legia sk-ce - 58 minut temu, *.vectranet.pl pogon ma 3 mecze..i 9 pkt.bo gra z leszczami....... a my,, sroda w giwicach porazka,,,w gdansku max remis...a pozniej skisla gra mecz zycia i wywozi 3 pkt z lazienkowskiej i sranko i strata mistrzaaaaaaa odpowiedz

konrado - 1 godzinę temu, *.orange.pl ławka na pare meczy to chlop wytrzezwieje.

najslabszy na boisku.

nie wiem na co Czesio czeka czy on tego nie widzi ze ten chlop sobie chodzi po boisku? odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl W pierwszej połowie, Luqui pobiegł z kontrą, a ty gwiazdorze, biegłeś bez piłki 10 metrów za nim. Parę razy udało ci się podać do nikogo, ale buzię wydzierałeś na kolegów. Do wolnych, to ty nie podchodź, bo zwyczajnie nie umiesz celnie kopnąć. Najlepiej odpocznij w następnym meczu i pomyśl o tym w Gdańsku. odpowiedz

KowaL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Czyli można pohandlować u buka, jakie „niespodzianki” nas czekają? Kolejny łomot z Bielskiem, Skisłą czy Mielcem? odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niech ktoś mu puści filmiki z rzutami wolnymi w wykonaniu np. Leszka Pisza, bo dziś to był dramat! odpowiedz

Aron - 18 minut temu, *.play-internet.pl @lucho_83: Edson by te wszystkie wolne na bramki zamienił odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Przede wszystkim musicie zacząć grać. Na stojąco nie da się wygrać. Zapomniałeś o wejściach na pełnej szybkości, o strzałach i dośrodkowaniach. W posraniu byłeś słabiutki, a w dzisiejszym meczu to już beznadziejny. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Od dwóch meczy najsłabszy zawodnik Legii. odpowiedz

Ottello - 1 godzinę temu, *.orange.pl mladenowiviowi to by się ławka na jeden mecz przydała. Po powrocie z kadry nic nie gra odpowiedz

