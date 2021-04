Statystyki meczu z Cracovią

W meczu z Cracovią piłkarze Legii byli przy piłce przez 64 procent czasu gry, oddali także więcej strzałów, ale kiepsko było z ich celnością. Żadnego efektu bramkowego nie przyniosło też 9 rzutów rożnych. Ponadto zdecydowanie częściej drużyna Czesława Michniewicza atakowała prawą stroną z wykorzystaniem Pawła Wszołka i Josipa Juranovicia. Ten drugi był najczęściej przy piłce ze wszystkich graczy Legii. Poniżej prezentujemy szczegółowe statystyki z meczu. Zapraszamy także do wystawiania ocen piłkarzom Legii. Szczegółowe statystyki piłkarzy Legii Średnie pozycje piłkarzy Legii na boisku Przebiegnięty dystans źródło: InStat / Ekstraklasa

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Syn Trenera - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Szkoda ze nie ma ocen minusowych albo 0.Ostatnie 250 minut to dramatLegii odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.