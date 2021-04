Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Najwyższą notę za mecz z Cracovią przyznaliście Arturowi Borucowi. Występ bramkarza Legii oceniliście na 4,8 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie i bardzo niskie oceny. W sumie oceniało 707 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,7. Boruc 4,8 Juranović 3,2 Luquinhas 3,0 Andre Martins 2,8 Jędrzejczyk 2,7 Kapustka 2,7 Skibicki 2,7 Pekhart 2,6 Wszołek 2,6 Muci 2,6 Slisz 2,4 Wieteska 2,3 Mladenović 2,3 Rafael Lopes 2,3 Gwilia 2,3

bronek49 - 48 minut temu, *.chello.pl bardzo niskie oceny ale jak najbardziej sprawiewdliwie Legia drugi mecz z rzedu zagrala słabiutku i boję się ze tak już pozostanie do konca sezonu odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A na co dzień jedziecie po Borucu jak po burej kobyle, a on swoje daje np 2 ostatnie mecze zero z tyłu to jego zasługa. odpowiedz

Karol - 6 godzin temu, *.vivapoland.pl Mladen chociaż poprzeczkę zaliczył a Wieteska by nas załatwił...i taka sama średnia odpowiedz

Żmija - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Karol: bo efekt jest taki sam... Oprócz Artura wszyscy grali straszny piach... odpowiedz

Po(L)ubiony - 6 godzin temu, *.chello.pl @Karol: Obejrzyj całą akcję jeszcze raz. Od rajdu Jędzy. odpowiedz

