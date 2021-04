Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 12:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W niedzielę legioniści zmierzą się z zespołem, który w tym sezonie jest ogromnym rozczarowaniem. Warszawiacy przy Ł3 podejmą Cracovię. Zapraszamy do zapoznania się z garścią informacji z obozu naszego najbliższego rywala.



Pierwsze dwie rzeczy, które rzucają się w oczy, gdy spojrzymy na zespół Cracovii, to bardzo mała liczba Polaków w składzie oraz niska pozycja w tabeli. Najczęściej w podstawowej jedenastce "Pasów" oglądamy dwóch rodaków: 21-letniego golkipera Karola Niemczyckiego oraz cztery lata starszego Dawida Szymonowicza. Zdarza się, że w składzie jest obecnych tyle samo Rumunów i Brazylijczyków co Polaków. Niestety mieszanka narodowa kłuje w oczy, tym bardziej, że gracze zza granicy nie wyróżniają się niczym nadzwyczajnym, co dobitnie pokazuje miejsce Cracovii w tabeli. Nad ostatnią Stalą Mielec "Craxa" ma zaledwie trzy punkty przewagi, więc fani "Pasów" zdecydowanie powinni martwić się o ewentualny spadek swoich ulubieńców. Mankamentów w Cracovii jest sporo, jednym z głównych jest skuteczność. Zdobyli jedynie 25 bramek, gorzej wypadają jedynie Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Stal Mielec, które zdobyły po jednym trafieniu mniej. W defensywie wyglądają nieco lepiej, gdyż stracili 30 goli, czyli o sześć więcej od "Wojskowych". Dodajmy również, że Cracovia w tym roku odniosła tylko jedno zwycięstwo w lidze (z Lechem Poznań).



Pewną przewagą Legii w niedzielę może być zmęczenie krakowian, gdyż w tygodniu rywalizowali oni w Pucharze Polski. Cracovia, pomimo niepowodzeń w lidze, pokonywała następne szczeble turnieju tysiąca drużyn. Najpierw po dogrywce ograła Lechię Gdańsk (3-2) oraz Chrobrego Głogów (2-1). Później nieco męczyła się z Avią Świdnik (1-0) oraz pewnie wygrała z Chojniczanką Chojnice (3-0). Ostatecznie zwycięzca Pucharu Polski z zeszłego roku nie dotarł do finału, bo przegrał w półfinale z Rakowem Częstochowa. Pomimo trafienia 1-1 w samej końcówce Mateja Rodina częstochowianie zdołali chwilę później przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.



LEGIA WARSZAWA - CRACOVIA

Najlepszym ligowym strzelcem ekipy z Małopolski jest Holender Pelle van Amersfoort, który na swoim koncie ma sześć trafień oraz trzy asysty. Za nim znajduje się Rumun Sergiu Hanca, który do siatki rywali trafiał trzykrotnie oraz zanotował dwie asysty. Najwięcej asyst ma w swoim dorobku Niemiec Marcos Alvarez (wraz z Pelle van Amersfoortem). Jedynym z ważniejszych punktów drużyny jest wcześniej wspomniany golkiper Karol Niemczycki, który w październiku został nagrodzony tytułem młodzieżowca miesiąca. Dodatkowo podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski został on powołany do kadry na mecze z Andorą i Anglią. W Krakowie znajdziemy dwa akcenty legijne. Zimą do Małopolski trafili Luis Rocha oraz Jakub Kosecki. Portugalczyk stał się podstawowym graczem "Pasów", za to "Kosa" nie zanotował jeszcze pełnego występu w barwach Cracovii.







Historia



Cracovia to jeden z najstarszych klubów w Polsce - został założony w 1906 r. To właśnie miano najstarszego klubu w naszym kraju jest często przyczyną sprzeczek między "Białą Gwiazdą" a "Pasami".



Pierwszym sukcesem Cracovii było mistrzostwo Galicji. W zawodach miały brać udział cztery najlepsze drużyny z Galicji, która była krainą historyczną położoną na aktualnym terenie Małopolski, Roztocza Wschodniego, Podkarpacia Wschodniego i Wyżyny Podolskiej na zachód od Zbrucza. Ostatecznie w turnieju wzięły udział Cracovia, Pogoń Lwów oraz Wisła Kraków. Pierwszy sukces na skalę krajową odnieśli w 1921 r., kiedy to sięgnęli po mistrzostwo Polski, choć nie było jeszcze regularnej ligi. Warto dodać, że były to pierwsze mistrzostwa Polski w piłce nożnej, które zostały dokończone, a brało w nich udział zaledwie pięć ekip. Szczęśliwe dla Cracovii były lata 30' ubiegłego wieku, kiedy to aż trzykrotnie zostawali mistrzem Polski (1930, 1932, 1937). Ostatni raz najlepsi w kraju byli w roku 1948, były to pierwsze rozgrywki ligowe po II wojnie światowej. Na koniec sezonu "Pasy" oraz Wisła Kraków miały identyczną zdobycz punktową, a według regulaminu mistrza musiał wyłonić mecz na neutralnym terenie. W tym spotkaniu lepsza okazała się "Craxa", która zwyciężyła 3-1. Od tamtego czasu największymi sukcesami klubu z Małopolski jest zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu Polski w zeszłym roku. Dodajmy, że o to drugie trofeum rywalizowali z Legią, która okazała się gorsza po rzutach karnych.



Legioniści z Cracovią mierzyli się 82 razy. "Wojskowi" wygrali 47 razy, za to krakowianie lepsi okazali się 18-krotnie. Remis zanotowano 17 razy. Bilans bramkowy to 141-91 na korzyść warszawiaków. Najlepszym strzelcem Legii w tych pojedynkach jest nasza legenda, Pan Lucjan Brychczy, który osiem razy pokonywał golkiperów Cracovii. Od 2005 roku legioniści tylko dwukrotnie przegrywali z krakowianami. Raz w 2019 roku przy Ł3 0-2 oraz ponad rok później aż 0-3 w Krakowie. W tym sezonie pierwszy pojedynek obu ekip odbył się w ramach rywalizacji o superpuchar. Stan meczu po 90 minutach był remisowy, a w rzutach karnych lepsi okazali się nasi przeciwnicy. Nieco ponad miesiąc później Legia w lidze skromnie zwyciężyła 1-0 po golu Filipa Mladenovicia.