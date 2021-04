Trening: Stałe fragmenty gry

Piątkowy trening legionistów poświęcony był niemal w całości stałym fragmentom gry. Trener Czesław Michniewicz pokazywał podopiecznym różne opcje bronienia się przy rzutach wolnych czy rożnych przeciwników, a także rozgrywanie takich akcji w ofensywie. Po dniu przerwy do zajęć wrócił Bartosz Kapustka . Zabrakło natomiast lekko poobijanego Andre Martinsa . Jego pozycję na treningu w składzie szykowanym na mecz zajął Walerian Gwilia . Marko Vesović , który od tego tygodnia pracuje bez żadnej taryfy ulgowej, szykowany jest do gry w sobotnim meczu rezerw z Unią Skierniewice. Sobotni trening będzie zamknięty dla mediów, a w niedzielę o godzinie 17:30 "Wojskowi" rozpoczną ligowe starcie z Cracovią na stadionie przy Łazienkowskiej 3. fot. Woytek / Legionisci.com

