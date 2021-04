Bogusz na celowniku Legii

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 10:36 Wiśnia, źródło: meczyki.pl

Mateusz Bogusz z Leeds United może być jednym z letnich wzmocnień Legii - informuje serwis meczyki.pl. Środkowy pomocnik ma 20 lat i w przeszłości współpracował z Czesławem Michniewiczem podczas gry w młodzieżowej reprezentacji Polski.



Legia starała się pozyskać Bogusza już w ubiegłym roku, jednak wówczas wybrał on wypożyczenie do drugoligowca z Hiszpanii - UD Logrones. W sumie na poziomie La Liga 2 rozegrał dla tego zespołu osiemnaście meczów, strzelając w nich jednego gola.



Polak nie ma większych szans na grę w Leeds, więc będzie szykował się do kolejnej zmiany klubu. Na razie nie wiadomo na jakich zasadach miałby trafić na Łazienkowską, jednak jego kontrakt z Anglikami wygasa dopiero w 2023 roku, więc za transfer trzeba by zapłacić.



Do drużyny Leeds Bogusz trafił w styczniu 2019 roku z Ruchu Chorzów. W sumie w pierwszym zespole zagrał trzykrotnie - raz w Championship i dwukrotnie w Pucharze Ligi Angielskiej.