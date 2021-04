Probierz: Chcemy się pokazać z dobrej strony

Sobota, 17 kwietnia 2021 r. 12:55 Redakcja, źródło: Legionisci.com

- Legia jest groźna i pokazała to w wielu spotkaniach. My też mamy chęć pokazania się z dobrej strony i chcemy zrobić wszystko, żeby wywieźć punkty z Warszawy - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Cracovii, Michał Probierz.



- Solidnie przygotujemy się do tego spotkania. Paradoksem jest to, że nawet kiedy gramy dobre mecze, nie zdobywamy punktów. Tak było z Jagiellonią czy Rakowem. Może przyjdzie taki mecz, że w końcu dopisze nam szczęście.



- Jesteśmy rozczarowani tym, że nie awansowaliśmy do finału Pucharu Polski. Wiemy, że wszyscy na to liczyli. Ponoszę odpowiedzialność za to, w którym miejscu jesteśmy. Zdaję sobie sprawę, że jest to moment, kiedy moje doświadczenie jest bardzo istotne. Potrafię zachować spokój, mimo tych wszystkich problemów, które mamy. Musimy przetrwać ten trudny okres. Wierzymy, że w tych ostatnich meczach zdobędziemy punkty i utrzymamy się w ekstraklasie.