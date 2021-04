Transmisja meczu Widzew - Legia

O godzinie 16 w Łodzi futsaliści Legii rozpoczną ostatni ligowy mecz sezonu. Przeciwnikiem będzie Widzew Łódź, który na kolejkę przed końcem zajmuje 5. miejsce w ligowej tabeli. Spotkanie nie będzie miało żadnego znaczenia w kontekście rozstrzygnięć, ponieważ już tydzień wcześniej "Wojskowi" zapewnili sobie awans do ekstraklasy, a drugie miejsce i baraż o awans wczoraj zagwarantowała sobie ekipa AZS UG Gdańsk.

