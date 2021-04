Czerwona kartka Michniewicza

W 22. minucie meczu z Cracovią Czesław Michniewicz otrzymał czerwoną kartkę i został odesłany przez sędziego na trbuny. Zanim o się jednak stało arbiter spotkania ukarał szkoleniowca Legii żółtą kartką za nieodpowiednie reakcje na wydarzenia boiskowe. Michniewicz dopytywał głośno za co żółta kartka i w efekcie... Damian Sylwestrzak pokazał mu czerwoną. Trener Legii udał się na trybun obok ławki rezerwowych i nadal aktywnie uczestniczył w meczu i decydował o zmianach. fot. Woytek / Legionisci.com

Kibic - 5 minut temu, *.net.pl Czesiu brawo walcz o nasze że ślepymi sędziami. odpowiedz

