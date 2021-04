Lopes: Czasami potrzeba więcej szczęścia

Niedziela, 18 kwietnia 2021 r. 21:45 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

- Niestety, dzisiaj nie udało nam się wygrać. To było naszym celem, nad którego osiągnięciem pracowaliśmy podczas tego tygodnia. Można spojrzeć na to z tej strony, że dzisiaj nie wygraliśmy, ale również nie przegraliśmy. Teraz trzeba patrzeć już tylko w przyszłość. Oczywiście, nie jesteśmy zadowoleni, że dwa ostatnie mecze zremisowaliśmy. Potrzebujemy momentami nieco więcej szczęścia i skuteczności. Jesteśmy pewni siebie i nie panikujemy, że straciliśmy kilka punktów w tabeli - powiedział po meczu z Cracovią Rafael Lopes.



- Teraz przed nami kolejny mecz, w którym zagramy o trzy punkty. Remis jest satysfakcjonujący dla naszego rywala. Oni przyjechali tutaj, aby wyjechać z punktem, ponieważ walczą o pozostanie w Ekstraklasie. Na boisku staraliśmy się stworzyć okazje do strzelenia gola, jednak czasami zabraknie pewnych detali lub szczęścia. Na nie trzeba sobie jednak zapracować, co też staramy się robić. Mam nadzieję, że to szczęście będzie przy nas w kolejnym spotkaniu.



- Czasami ostatnie podanie, czy ostatnia sekunda będzie decydująca o nieskuteczności. Trzeba przypomnieć sobie o tym, co było dobre w poprzednich meczach i co było złe w dwóch ostatnich. Wyciągnąć wnioski, poprawić się i wtedy będziemy mogli myśleć o mistrzostwie.