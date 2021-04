Pięciobój

Wyniki legionistów w III edycji PŚ

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. 08:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Sofii zakończyła się trzecia tegoroczna edycja zawodów Pucharu Świata w pięcioboju nowoczesnym, w której brało udział troje legionistów. Daniel Ławrynowicz, tak jak w poprzednich zawodach w stolicy Bułgarii, nie zakwalifikował się do finału, ale tym razem zabrakło mu wyjątkowo niewiele - dzięki świetnemu biegowi ze strzelaniem zajął miejsce 11. w grupie C, a do finału PŚ zabrakło mu jedynie 9 sekund. Z kolei Łukasz Gutkowski, który do finałowej 36-tki wszedł z miejsca 6. w swojej grupie kwalifikacyjnej, ostatecznie ukończył zawody na miejscu 17.



Gutkowski w pływaniu uzyskał czas 2:08,75 min., co dało mu 293 punkty do klasyfikacji, który w szermierce zaliczył 15 zwycięskich pojedynków, zdobywając 192 pkt. Dzięki bardzo dobremu wynikowi w jeździectwie - 298/300 punktów (jedyne stracone przez przekroczenie normy czasu), legionista przystępował do biegu ze strzelaniem z pozycji 22. Gutkowski na strzelnicy popełnił tylko trzy błędy, co sprawiło, że na był najskuteczniejszym strzelcem zawodów, a dobry wynik w biegu, pomimo bardzo trudnych, błotnistych warunków, sprawił, że legionista zakończył trzecią edycję PŚ na miejscu 17.



Oktawia Nowacka po bardzo dobrym występie w pierwszych dwóch konkurencjach (9. wynik w pływaniu z czasem 2:17,73 min. i 18 zwycięskich trafień w szermierce), plasowała się na 10. miejscu z szansami na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej. Niestety po jeździe konnej, gdzie zaliczyła pięć zrzutek, nasza zawodniczka spadła do trzeciej dziesiątki - na miejsce 22. i ostatecznie zawody w Sofii zakończyła na pozycji 29.