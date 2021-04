Mecze o brąz ze Śląskiem jednak wcześniej

Mecze o brąz w Energa Basket Lidze rozegrane zostaną wcześniej niż pierwotnie planowano. Rywalizacja Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław o trzecie miejsce pierwotnie miała się rozpocząć 28 kwietnia, tego samego dnia co pierwszy mecz finałowy. Ostatecznie PLK, po konsultacji z dwoma zainteresowanymi klubami, zdecydowała, że mecze o brąz rozpoczną się już w najbliższy czwartek, 22 kwietnia. Rywalizacja odbędzie się w Arenie Ostrów w Ostrowie Wielkopolskim, bez udziału publiczności, a brązowe medale zdobędzie zespół, który wygra dwa mecze serii. Drugie spotkanie zaplanowano na sobotę, 24 kwietnia, zaś ewentualne trzecie spotkanie na 25 kwietnia. Godziny rozpoczęcia meczów poznamy zapewne jeszcze dzisiaj. Legia w półfinale przegrała ze Stalą Ostrów 0:3, Śląsk z kolei przegrał 0:3 z Zastalem Zielona Góra. W sezonie zasadniczym Śląsk wygrał z Legią dwukrotnie - na własnym parkiecie po dogrywce oraz w rundzie rewanżowej różnicą dwóch punktów na parkiecie na Bemowie. Po sezonie zasadniczym Legia zajęła wyższe miejsce w tabeli, ale po raz kolejny nasz zespół nie może liczyć na wywalczoną przewagę parkietu, ze względu na organizację "turnieju zamkniętego na terenie neutralnym".

