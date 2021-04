23-25.04: Weekendowy rozkład jazdy

Nasi piłkarze w niedzielę zagrają wyjazdowe spotkanie z Lechią. Lechiści przy okazji tego meczu zbierają się w okolicy stadionu, skąd prowadzić będą doping. Koszykarze w sobotę w Ostrowie Wlkp. zagrają drugie spotkanie o brąz ze Śląskiem. Początek meczu o 20:30, transmisja w Polsacie Sport. Rywalizacja toczy się do dwóch wygranych, jeśli konieczne będzie rozegranie meczu numer 3, ten odbędzie się w niedzielę o 14:30, a transmisję przeprowadzi Polsat Sport Extra. Amp futboliści Legii w ten weekend rozegrają pierwszy turniej nowego sezonu w ramach mistrzostw Polski. Inauguracja rozgrywek nastąpi miesiąc później niż pierwotnie planowano, a rywalizacja będzie miała miejsce w Poznaniu. Transmisje meczów przeprowadzi TVP Sport (na stronie i w aplikacji). Rafał Krajewski w piątek rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy w zapasach w stylu klasycznym, które rozgrywane są na Torwarze. Z kolei Zofia Klepacka wystartuje w Hiszpanii w Mistrzostwach Świata w klasie RS:X. Trzech sztangistów Legii wystartuje w najbliższy weekend w mistrzostwach Polski U-20, które odbędą się w Zamościu. Nasz klub reprezentować będą Tomasz Oreszczuk (kat. -67kg), Bartosz Daniluk (-73kg) i Adam Daniluk (+109kg). Rozkład jazdy: 24.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok [LTC 5] 24.04 g. 12:45 Legia Warszawa - TSP Kuloodporni Bielsko-Biała [amp futbol, Poznań] 24.04 g. 13:00 Górnik Polkowice - Olimpia Elbląg 24.04 g. 15:30 Warta Poznań - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań] 24.04 g. 16:00 Resovia - Zagłębie Sosnowiec 24.04 g. 19:10 Radomiak Radom - Odra Opole 24.04 g. 20:30 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa [kosz, Ostrów Wlkp.] 25.05 g. 08:00 Legia Warszawa - Widzew Łódź [amp futbol, Poznań] 25.05 g. 12:00 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Poznań] 25.04 g. 13:00 UWKS Legia - Inter Warszawa [ul. Okopowa 55a] ew. 25.04 g. 14:30 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, Ostrów Wlkp.] 25.04 g. 14:30 FC Den Haag - Fortuna Sittard 25.04 g. 15:00 GOSiRki Piaseczno - Legia Ladies [Piaseczno, ul. 1 maja 16] 25.04 g. 17:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa Młodzież: 24.04 g. 12:00 SEMP Ursynów 08 - Legia U13 [ul. Koncertowa 3] 24.04 g. 12:00 Świt Warszawa 11 - Legia LSS U10B [ul. Oświatowa 12] 24.04 g. 12:00 Legia U15 - MKS Polonia Warszawa U15 [CLJ U15][LTC 7] 24.04 g. 12:30 UKS G-81 Bemowo - Legia LSS U9 [ul. Rozłogi 10] 24.04 g. 13:00 Legia LSS U13 - KS Ursus 08 [ul. Łazienkowska 3] 24.04 g. 14:00 Legia U14 - MKS Polonia Warszawa 07 [LTC 7] 24.04 g. 14:30 Znicz II Pruszków 09 - Legia U12 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 25.04 g. 09:30 UKs Irzyk 08 - Legia LSS U12 [Zielonki-Parcela, ul. Zachodnia 2] 25.04 g. 10:00 Football Talents 11 - Legia U10 [ul. Lokajskiego 3] 25.04 g. 11:00 UWKS Legia 03 - Unia Czermno 03 [ul. Okopowa 55a] 25.04 g. 11:30 Znicz Pruszków 05 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 25.04 g. 12:00 Legia LSS U11A - Agrykola Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 25.04 g. 13:45 Znicz Pruszków 04 - Legia U17 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 25.04 g. 14:00 Legia U11 - Znicz II Pruszków 10 [ul. Łazienkowska 3] 25.04 g. 14:00 UKS Derby 356 Warszawa 09 - Legia LSS U11B [ul. Międzyparkowa 4] 25.04 g. 15:00 Agrykola Warszawa 10 - Legia LSS U10A [ul. Myśliwiecka 9] 25.04 g. 17:00 Arka Gdynia U18 - Legia U18 [Gdynia]

