28-29.04: Rozkład jazdy

Rezerwy Legii rozegrają dzisiaj mecz Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim z Legionovią, który rozpocznie się o 16:30 w Legia Training Center. O godzinie 20:00 siatkarze zagrają pierwszy mecz turnieju finałowego o awans do I ligi. Pierwszym rywalem naszego zespołu będą Karpaty Krosno. Transmisję spotkania, które odbędzie się na warszawskim Mokotowie, będzie można obejrzeć w Internecie. W Lublinie rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w pływaniu. Nasz klub reprezentuje Jan Kozakiewicz, który wystartuje na 100m stylem klasycznym (eliminacje w czwartek o 10:39, finał w piątek) oraz 50m klasycznym (2 maja o g.09:08). Legionista powalczy o medale MP i kwalifikację na IO w Tokio na 100m stylem klasycznym. Rozkład jazdy: 28.04 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 28.04 g. 16:30 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [PP, LTC 5] 28.04 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Arka Gdynia 28.04 g. 17:40 ŁKS Łódź - Radomiak Radom 28.04 g. 20:00 Legia Warszawa - Karpaty Krosno [siatka, ul. Niegocińska 2a] Rozkład jazdy: 28.04 g. 19:00 Broń Radom 07 - Legia U14 [Radom, ul Narutowicza 9] 29.04 g. 14:00 Stomil Olsztyn 04 - Legia U17 [CLJ U17][Olsztyn, ul. Żytnia 71]

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic CWKS - 10 godzin temu, *.chello.pl Będzie Radomiak i Zagłębie w TV? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.