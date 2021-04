Pomeczowa regeneracja

W poniedziałek w treningu na boisku wzięli udział zawodnicy, którzy nie zagrali w podstawowym składzie w niedzielnym meczu z Cracovią. Pozostali regenerowali się w budynku, bo już w środę czeka ich kolejny ważny ligowy mecz. W zajęciach, które potrwały ok. godzinę wzięli udział: Lewczuk, Hołownia, Vesović, Kostorz, Kisiel, Muci, Cholewiak, Yaxshiboyev, Mosór, Valencia, Włodarczyk, Tobiasz, Miszta, Cierzniak oraz Gwilia i Rafael Lopes, którzy weszli z ławki rezerwowych w drugiej części starcia z "Pasami". W końcówce pojawili się także Slisz i Kapustka, którzy zeszli z boiska po godzinie gry. Z boku zajęciom drużyny przyglądali się prezes Dariusz Mioduski , Artur Adamowicz i Jacek Zieliński . We wtorek zespół będzie ćwiczył w pełnym składzie w samo południe, a następnie uda się na Śląsk. Mecz Piast - Legia zaplanowano na środę na godzinę 20:30. fot. Woytek / Legionisci.com

Typek - 1 godzinę temu, *.7.42 Mina prezesa mówi wszystko odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com Ci co grali, wolne. Ci co nie grali ledwie godzine. Ja pyeerdole. Nic, qrwa nic sie nie zmieni w polskiej pilce przy tej zasranej polskiej mysli szkoleniwej. I ja nie mowie o samym zapyeerdalaniu, bo nie o to chodzi. Ale zeby wiecznie miec wolne, a miedzy wolnymi dniami trenowac sobie ledwie godzine? Odpyeerdalac gierki i siatkonoge? Po raz enty zadam pytanie, dziwimy sie ze nas byle dziady i polamatorzy ogrywaja w europie? A ekstraklapa taka nedzna ze co mecz to probierz w kieliszku? No zesz qrwa mac... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Krzeszczu: Ja się przestałem dziwić już dawno. I tylko zastanawiam się, dlaczego ciebie to jeszcze dziwi...? odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: Kolego, jestem w emocjach wiec wybacz mi moj ton. Ja tez sie nie dziwie. mnie to po prostu totalnie wqrwia. Cos niecos o tym wiem, i, serio, tak mnie to wqrwia ze nawet kilka probiezrzy nie pomaga. Przeciwnie. I zeby to jeszcze byl jakis klubik typu Bumfuck United albo Kobylka FC. Ale nasza LEGIA! Cytujac klasyka: no zesz QRWA MAC! odpowiedz

SEBO(L) - 37 minut temu, *.chello.pl @Krzeszczu: przed meczem pisałem, że nawet wolnych nikt u nas nie umie wykonywać,nikt nie zostanie i nie poćwiczy. I jak się okazało, to byłby pomysł na zdobycie gola,bo kilka okazji było. Ale nikt nie umie! Gvilia jeśli minie mur, to trafi w koszyczek bramkarza (co najwyżej),Slisza z w miarę mocnym strzałem,ale też nie dopracowanym,nie dopuści Mladenovic,a ten też nie umie,bo to strzały-dośrodkowania na rząd numer 18 na trybunach. Maksymalnie wyjdzie taki strzał, jak ten wczoraj- minie mur,ale tam stoi bramkarz...No dramat,ku.wa,dramat! Ale,grunt to wolny czas! Całoroczny Wakacyjny Klub Seniora Legia ma się dobrze przez cały czas... odpowiedz

Lupus - 6 minut temu, *.centertel.pl @Krzeszczu: Ale od samego zasuwania po trawie techniki nie złapią, jak by to była prawda to ci najwięksi nie schodzili by z boiska.

A naszym brak techniki, pomyślunku w grze i zdrowia - 2, 3 x przebiegnie i już kontuzje!

Tu brakuje osób, które coś wybiorą na krajowym podwórku. odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.chello.pl A ten po lewej to co za jeden xd odpowiedz

Elquatro - 2 godziny temu, *.chello.pl Patrzy na nich jakby se przypomniał że mu leżą po 40 złotych... odpowiedz

Wariat - 2 godziny temu, *.chello.pl Widać że fryzjerzy pozamykani odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Wczoraj drużyna przebiegła tylko 108 kilometrów przy 4 zmianach.A mieli tydzień wolneg w przeciwieństwie do Cracovii,która grała w tygodniu w pucharze Polski. Nie macie siły biegać grając raz w tygodniu to jak wy chcecie grać w przyszłym sezonie w europie co 3 dni?Wychodzi na to,że bedziecie grać w europie tak jak przez ostatnie 4 lata.



A Raków grał w 4 dni z naszymi ostatnimi rywalami amika i Cracovią i odniósł 2 zwyciestwa.Ucz się czesio od Papszuna. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Darek : przestań, oni mówią,że chcą tylko awansować do rozgrywek grupowych,a nie,że chcą w nich grać. Zarobić hajs dla klubu, pokwitować premię za awans,wyjechać za granicę, i tyle. Nikt nie mówi o graniu... ;) odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Darek : Jak w komentarzach pomeczowych zwróciłem na to uwagę, to jeden Kolega z forum odpisał mi, że więcej się przebiec nie dało. Cóż...widocznie tak być musi, skoro się nie da.... odpowiedz

