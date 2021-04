26. kolejka Ekstraklasy. Status quo

Komentarze (60)

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Tak dla rozładowania napięcia. UEFA ogłosiła listę sędziów na EURO 2021. Zgadnijcie ilu naszych wspaniałych arbitrów poprowadzi mecze mistrzowskie? A ilu będzie liniowych? Odpowiem: ZERO.



Będzie jeden sędzia techniczny i jest to Frankowski (techniczny raczej niczego nie jest w stanie zepsuć). Ciekawe, jak ów sukces skomentuje naczelny Przesmycki.... odpowiedz

Alex Bielany - 7 godzin temu, *.chello.pl Jak tak dalej pójdzie to gowno będzie, a nie mistrz odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.tpnet.pl Ja pitole jak przegramy dzisiaj to Pogoń bedzie miała juz tylko 3 pkt do nas a druzyna michniewicza i on sam przejdą do historii jako najwieksze leszcze w historii tego klubu. odpowiedz

Hiszpan - 17 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Plus jest taki że ekstraklapa to jedna z bardziej wyrównanych lig. Piast to mega niewygodny rywal ale w jakich meczach pokazywać jaja jak nie w tym? Jedyna zagadka to problem z dynamiką u piłkarzy. Pokutuje brak trenera od przygotowania czy ciągle ta sama 11? odpowiedz

L - 9 godzin temu, *.tpnet.pl @Hiszpan: Ty podałeś te optymistyczne scenariusze. Bardziej pesymistyczny jest taki, że naszym wkładom do koszulek nie chce sie juz biegać bo mają przewage przecież... odpowiedz

Marian 50 lat na Legii - 17 godzin temu, *.m247.com Dzisiejszy mecz jest kluczowy, jak przegramy z Piastem sraczkometr wybije na maksa, wtedy pozostanie tylko modlitwa do Świętego Judy Tadeusza. odpowiedz

e(L)o - 19 godzin temu, *.com.pl piast-Legia 1:0 odpowiedz

Nie srajcie żarem - 21.04.2021 / 00:05, *.datapacket.com 5 remisów 0:0 nadal może nam dać mistrzostwo, także spokój odpowiedz

PLK - 23 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Nie srajcie żarem: Może... Tylko że ta Pogoń jakoś w ostatnim czasie seryjne punktuje za trzy!!! Wygrajmy trzy mecze i pozamiatane... LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Czesław Miodulski - 21.04.2021 / 00:00, *.zare.com Podobno trener Czesław już się w pampersy zaopatrzył odpowiedz

PLK - 23 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl @Czesław Miodulski: A ty??? Rozpieściła was ta Legia w ostatniej dekadzie!!! My, starzy, w swoim życiu mistrza doczekaliśmy się dopiero w 1993 roku!!! Wielu z nas nie było jeszcze na świecie jak Legiunia zdobywała wcześniejsze mistrzostwo!!! Wiara i cierpliwość, tego wam potrzeba... Wspaniale było wtedy w Krakowie!!! I przykro po powrocie do Wawy... Cały czas z Legiunią, Panowie... Czy trenerem jest ktoś kto pracował wczesniej w kopcu z kartoflami, czy uważa się za Legionistę z krwi i kości... POZDRAWIAM WAS BRACIA... LEGIA MISTRZ!!! Tyle... odpowiedz

Olo - 20.04.2021 / 23:45, *.chello.pl Jak przegrają to mistrzostwo, to chyba będzie jakiś rekord frajerstwa mając taką przewagę... odpowiedz

M@c - 20.04.2021 / 23:56, *.chello.pl @Olo: Daleka droga do przegrania mistrzostwa. Nawet przy równej liczbie punktów z Pogonią czy Rakowem i tak Legia będzie mistrzem. Trudno, żeby Legia upieprzyła następne 5 meczów z rzędu, chyba, że Jędrzejczyk z Wieteską znów zaczną pajacować na środku obrony, to może, może. Poza tym w ostatniej kolejce Pogoń gra z Rakowem. Jak dla mnie może być walka do ostatniej kolejki:) odpowiedz

Nie srajcie żarem - 21.04.2021 / 00:10, *.datapacket.com @M@c : srają żarem niektórzy niemiłosiernie odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Olo: Będzie, chociaż w historii ligi MP ekipy przegrywały i w ostatniej kolejce. Daleka jednak do tego droga, więc zalecam nieco spokoju. odpowiedz

Arek - 20.04.2021 / 23:02, *.tpnet.pl Jak to fajnie tak popadać ze skrajności w skrajność. Ta przypadłość polska na tym forum ma się świetnie. Jak było 10 pkt. przewagi, to napinka i co to nie my. Jak przydarzyły się 2 słabsze mecze, nagle wszyscy obesrani po uszy. Ludzie! opanujcie się. odpowiedz

WETERAN - 20.04.2021 / 23:13, *.chello.pl @Arek: Taka jest właśnie uroda tego forum: mądrali całe stada, tak się ustawiają, jak akurat wiatr zawieje. Meczy mogą nie oglądać, bo i tak wiedzą swoje i to lepiej. Już widzę jutrzejsze opinie... :D odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Arek: Taki mamy Kolego klimat - zero, jedynkowy. Od dawna zresztą. odpowiedz

Wolfik - 20.04.2021 / 22:55, *.mm.pl Ważny (z naszego punktu widzenia) jest dzisiejszy wynik meczu we Wrocławiu. Śląsk "podał" tlen Mielcowi gdzie w weekend udaje się Pogoń. Może być niespodzianka. odpowiedz

Aryon - 20.04.2021 / 23:06, *.chello.pl @Wolfik: Nie łudź się co do tego. Tylko nasi piłkarze są na tyle "zdolni", aby przegrywać z Mielcem czy Podbeskidziem. Pozostali jakoś z nimi wygrywają. odpowiedz

Aryon - 20.04.2021 / 23:15, *.chello.pl @Wolfik: Zresztą jest takie mądre powiedzenie: "Umiesz liczyć - licz na siebie". Jeśli naszym piłkarzom rzeczywiście zależy na tym mistrzostwie, to niech to pokażą na boisku i sami wywalczą zwycięstwa potrzebne do jego zdobycia. Nie ma co oglądać się na innych. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.mm.pl @Aryon: Zawsze pisałem, że nie należy patrzeć na innych. Ale pod tym postem komentujemy ogólne wydarzenia ligowe, zatem pewne dywagacje nie są czymś nienaturalnym. odpowiedz

AAA - 20.04.2021 / 22:38, *.chello.pl Czesiu,stan przed lustrem i odpowiedz sobie na pytanie jak to jest z obiecanym ,trenowanym płynnym przechodzeniem na różne ustawienia i różne warianty gry w zależności od wydarzeń boiskowych?

Co Ty zrobiłeś w dwóch ostatnich meczach żeby zmienić obraz gry?

Wprowadziłeś m.in Gvilię i Lopesa i to jest Twoja myśl taktyczna?

Z Piastem zmień coś jeszcze przed rozpoczęciem meczu bo już pozwól że Ci podpowiem że Walduś zagra systemem 1-9-1 i będzie czekał więc zaskocz i wymyśl coś chłopie bo robi się nieciekawie.

Kurnik dziś 4 młodzieżowców jak na sparingu i tak będą robić wszyscy do końca sezonu,jak sami nie wygramy to nie ma co liczyć na potknięcia ani Pogonii ani Rakowa.

odpowiedz

Oby nie - 20.04.2021 / 22:06, *.chello.pl I jeszcze nas te śledzie wyprzedzą na koniec i będzie wstyd :/ odpowiedz

Do oby nie - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl @Oby nie: Arka gra ligę niżej . odpowiedz

Yeti - 20.04.2021 / 21:59, *.vectranet.pl Pachnie mega frajerstwem w Legii... Jeśli nie wygramy z Piastem to zrobi się gorąco. Pogoń goli wszystkich równo, do walki o mistrza po cichu włącza się Raków, a my tracimy punkty z takimi frajerami jak amika czy sraxa. Legia Mioduskiego w pełnej krasie. odpowiedz

NieDoWiary - 20.04.2021 / 21:53, *.t-mobile.pl To się naprawdę dzieje, oni tego mistrza prz.y.ebią... odpowiedz

Jano - 20.04.2021 / 21:51, *.tpnet.pl Peleton przegoni Legię mówię wam stawiam dolary przeciw orzechom że w tym roku mistrza nie będzie ,Pogoń już nie ma z kim przegrać a my owszem, jak przegramy te 2 wyjazdy czego jestem pewien to już po mistrzu 10 pkt przewagi no jakimi trzeba być frajerami żeby to roztrwonić ! to nie będą frajerzy roku to będą najwięksi frajerzy od początku Ziemi!!!!!!!!! odpowiedz

SEBO(L) - 20.04.2021 / 21:47, *.chello.pl Jeśli się tylko odpoczywa,jak w poprzednich tygodniach,i nie ma czasu na treningi,to brakuje też czasu na strzelanie goli. Przecież to tylko 4 godziny bez gola, nie ma się czym martwić. I AŻ 3 punkty przewagi! Jeszcze spokojnie można 2 razy przegrać,nie przejmować się i odpoczywać! A zaraz majóweczka,roślinność kwitnie i czuć wiosnę w powietrzu, kibice w domach,więc nie wymachują pięściami z trybun w stronę boiska śląc ku.wy i ch.je,pięcio i sześcio cyfrowe wypłaty wpływają... Życie (niektórych) jest (za) piękne...

Całoroczny Wakacyjny Klub Seniora Legia ma się dobrze! odpowiedz

WKU...IONY - 20.04.2021 / 21:39, *.t-mobile.pl No to po mistrzu pewnie, jutro na bank nie wygramy... Wyjdzie bokiem minimalizm z Poznania choćby. Klasyka, poczuli się już mistrzem a tu zonk, frajerzy stulecia. odpowiedz

rybak - 20.04.2021 / 21:21, *.vectranet.pl Liczę na wielką ambicję naszej drużyny.W tej lidze nikt Legii nie pomoże.Ogólne atmosfera jest taka,że trzeba maksymalnie utrudnić Legii zdobycie mistrzostwa od komentarzy w mediach,sędziowania,poprzez cracovię prabierza i filipioka aż do piasta fornalioka.Także wszystkie ręce na pokład bo sytuacja jest poważna odpowiedz

Arecki - 20.04.2021 / 21:13, *.com.pl Panowie oglądam Bayern - Bayer 38 minuta meczu i 12 strzałów Bayernu.... W naszej lidze często mecz 90 minut - 0(słownie) strzałów. odpowiedz

J - 20.04.2021 / 22:33, *.virginm.net @Arecki: ale co Ty czlowieku porownujesz, najlepszy zespol swiata do kaszaniastej ligi polskiej...tam jeden pilkarz jest drozszy niz wynosi roczny budzet polowy klubow ekstraklapy odpowiedz

Nie będzie żadnego mistrzostwa - 20.04.2021 / 21:01, *.224.252 Piast, Lechia i Wisła nas dojeżdżają i po mistrzostwie, Miodelski kolejny raz skompromitowany.

Musi wrócić BoguśLeśnodorski - PREZES TYSIĄCLECIA odpowiedz

olew - 20.04.2021 / 21:09, *.vectranet.pl @Nie będzie żadnego mistrzostwa: geniusz organizacji meczów z Celtami odpowiedz

dino - 15 godzin temu, *.plus.pl @olew:

To tylko pokazuje gdzie była Legia Leśnego (2x w play off Ligi Mistrzów plus 1x gra w grupie a gdyby nie Bereszynski to 3x play off) a gdzie Mioduskiego (brak pucharów w ogóle) odpowiedz

KN - 20.04.2021 / 20:58, *.inetia.pl A mówiłem że 0 pkt z Miedzią i PBB wyjdą Nam bokiem. Mówiłem? ,,Żebyśta'' się nie ,,zdziwilita'' w maju ;) Piszę to oczywiście z przekąsem... Jutro jak ta patologia nie wygra to może być tak jak piszę.. odpowiedz

Czesławie uciekaj z LEGII - 20.04.2021 / 20:56, *.209.84 Tłusty Czesio już obesrany, tu nie trzeba trenować, tu trzeba dzwonić! odpowiedz

Fan Williama - 20.04.2021 / 20:50, *.t-mobile.pl Uważam że jest problem. Mecze z Piastem czy Lechią często kończyły się w plecy. A z tymi beniaminkami... Mam duże obawy odpowiedz

Arecki - 20.04.2021 / 20:41, *.com.pl Panowie trochę wiary w nasze gwiazdki. MP 2021 LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

R1958 - 20.04.2021 / 20:32, *.t-mobile.pl Mistrz poszedł się je.. c odpowiedz

Michał - 20.04.2021 / 20:20, *.plus.pl No to teraz czas na LEGIĘ naszą ukochana LEGIĘ! Tylko zwycięstwo hej LEGIO tylko zwycięstwo nas jutro obchodzi!!!Kiełbasy do góry i golimy Piast!!! Jaaazzzzdddaa na pełnej jutro.Jutro najważniejsze są 3 punkty.Pozdrawiam i czekam na jutro na zwycięstwo NASZEJ LEGII!!! odpowiedz

hej redakcjo - 20.04.2021 / 20:13, *.orange.pl Jutro piast wygra z Legią 1:0 :-D



Pogoń Szczecin mistrzem Polski 2020/2021



Pozdrawiam odpowiedz

Legia to My. - 20.04.2021 / 20:34, *.chello.pl @hej redakcjo: jedyny powód do radości w Twojej pyrlandii. odpowiedz

wtf - 20.04.2021 / 20:12, *.chello.pl No to jutro Cesio wystawi Boruca+10 Pampersów,modląc się o 0:0.Po meczu czarując rzeczywistość,będzie chwalił cenny punkt wywalczony na trudnym terenie...pod warunkiem,że uda się ten remis wyrwać. odpowiedz

Longshoreman - 20.04.2021 / 20:09, *.smsnet.pl Blisko co raz bliżej, jutro pewna 1 odpowiedz

Wolfik - 20.04.2021 / 19:59, *.mm.pl Znając przed meczem wynik ze Szczecina (kompletnie nie wierzyłem w jakikolwiek opór żab) obejrzałem sobie mecz Warty z Rakowem mając na uwadze, że w jakiś tam sposób Warta może nam pomóc w obronie MP (pojedzie do Pogoni). Teoretycznie pewna wygrana Rakowa, ale zawodnicy Warty wyczerpali dziś chyba limit błędów (dwa błędy obrońców przy golach Rakowa plus dwa niewykorzystane karne).



Po raz kolejny zwrócę uwagę na Ivanowa - solidny SO tej ligi. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 20.04.2021 / 19:59, *.55.238 Robi się ciekawie. A już co poniektórzy szampana chłodzili. A jutro z Piastem na pewno spacerku nie będzie. Naszym gwiazdą już mózg puścił sygnał do kupy że spotkanie jest w gaciach. odpowiedz

Wolfik - 20.04.2021 / 20:05, *.mm.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn : Konkluzja może i słuszna, ale...gwiazdom" na miłość boską... odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 20.04.2021 / 21:33, *.55.238 @Wolfik: I teraz nie wiem czy chodzi ci o babola bo rzeczywiście liczba mnoga, mój błąd. Czy raczej o to że nazwałem nasze wkłady do koszulek zbyt górnolotnie. ;) odpowiedz

Kozioł - 20.04.2021 / 19:56, *.t-mobile.pl Margines błędu się skończył. odpowiedz

Jano - 20.04.2021 / 19:54, *.tpnet.pl No i Pogoń łoi wszystkich po kolei, jutro wpier.... z Piastem i coś mi się wydaje że nasze gwiazdeczki roztrwonią przewagę no cóż Vice Mistrz napiszemy jak Groclin, odpowiedz

M@c - 20.04.2021 / 19:35, *.chello.pl Nieźle, szykuje się ciekawa i emocjonująca końcówka sezonu:) odpowiedz

Wolfik - 20.04.2021 / 11:04, *.mm.pl Ciekawe kto "wymysla" te kursy. Wychodzi z tego, że jesteśmy faworytem spotkania w Gliwicach.... odpowiedz

Elquatro - 20.04.2021 / 14:16, *.chello.pl @Wolfik: a to nie ta babka z stsu? odpowiedz

Sadi - 20.04.2021 / 16:00, *.18.56 @Wolfik: przewaznie jak gra lider tabeli z drużyną niżej notowana to raczej takie są kursy odpowiedz

Pawełek - 20.04.2021 / 09:53, *.netfala.pl Ciekawe mecze w tej kolejce. Dzisiaj i jutro jest co oglądać :-) odpowiedz

Mariusz - 20.04.2021 / 11:39, *.chello.pl @Pawełek: dziś na tvp bedzie lech lechia odpowiedz

