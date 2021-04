Komentarze (78)

Lukasz323 - 2 godziny temu, *.plus.pl Aż chce mi się jutro iść do pracy.... Zobaczyć ich miny bezcenne. Lopez ????

ihihihi - 2 godziny temu, *.centertel.pl tak ma to zawsze wygladac !!!!!

Wukashi - 2 godziny temu, *.orange.pl W pytke ten mecz. Szkoda, że tylko jedna wpadła.

Legia1 - 2 godziny temu, *.plus.pl 22 strzały a 4 celne ale ważne że coś wpadło

Paruwczak - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Ten lukiniasz to bardzo dobry mecz gra

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl półfinał Pucharu dla Piasta, liga dla nas. :-)

L - 57 minut temu, *.play-internet.pl @vadisodjidjiaofoe: Tak jak rok temu z Cracovią ;)

M - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie pograć temu Lopezowi..To taki Benzema nasz..On chociaż gra kombinacyjnie,Wychodzi na pozycje,na wolne pole i technika jest na dobrym poziomie..Drużyna nie musi grac tylko górą jak to z Pehartem..

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Lopesa jako bohatera meczu,obstawiłbym jako ostatniego:)

Marian - 2 godziny temu, *.co.uk NARESZCIE!

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl A ja był Lopeza zdejmował :-)

fff - 2 godziny temu, *.52.138 @vadisodjidjiaofoe:



heh... liga za puchar



Jimi70 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy Pekhart to jakiś żart?

Perkoz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zapłaciłem za 0:0 i ma być 0:0 ja jestem uczciwy! Ustawiony meczyk panowie!

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Zdjąć Kapustkę, zostawić Lopesa. Jak to nazwać?

1918 - 2 godziny temu, *.net.pl @Po(L)ubiony:

No właśnie tak

Pekhart - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Napastnik wysokiej klasy..

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl Za te wybicia Boruc to powinien kopa w dupę dostać.

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Śmiać się czy płakać.... Oto jest pytanie

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl To co odpie...ala w ostatnich meczach Pekhart przechodzi ludzkie pojęcie!

bum - 2 godziny temu, *.233.43 O kuwa co tam się odpiertala! Masakra i wstyd!

Kapustka Slabiak - 2 godziny temu, *.centertel.pl Gwila jeszcze komentuje, na sto procent ferment sieje ze nie gra, wszyscy won

WRD - 2 godziny temu, *.chello.pl Tak... Serce mówi Legia a rozum, że tak przepiedrala się mistrzostwo

Syn trenera - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Graliśmy w 8 (Gwila, Slisz, Lopez) teraz w 9....czemu nie gra Muci i nie ma Jaszura na ławce...

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl Widać, że nie przegramy tego meczu. Piastowi strzelać nie kazano ;-) (Alves)

vadisodjidjiaofoe - 2 godziny temu, *.petrotel.pl gramy dość szybko. Widać, że chcemy mecz wygrać ,ale 2 zmiany są konieczne - Luki za Gwilie i Kostorz/Muci za Lopeza

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl No niby wszystko jest a jednak czegoś brakuje.

biały - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Legia Warszawa to duma i sława! Dziś dobrze gra i wygra. Natomiast to co większość tu wypisuje to już na prawdę niżej niż 3 liga. Pewnie wielu na meczu nie było w życiu,piszą straszne banialuki, no i najlepiej zawsze wychodzi im obrażanie legionistów. Ciągle ta sama zdarta płyta, na wszystko. Brzydka muzyka nikomu nie potrzebna. Najmniej Legii i prawdziwym legionistom, co "aż po życia kres zawsze z Legią!"

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @biały: Byl tez ,,Czerwony,, i ,,Niebieski,,. Pamietasz rezysera?

Czarny - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @biały: ale mi zaimponowałeś duma i sława.Chyba zatrzymałeś się na latach 90-tych.Co to za Legia gdzie każdy myśli o kasie na koncie a klub to tylko zwykła robota.Kibicuj dalej .

smok - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dajcie gwili czerwoną, niech **********

Autor - 2 godziny temu, *.virginm.net Bez zmian... To sabotaż! Gvilia powinien dostać wolną rękę i już nie trenować nawet z pierwszym zespołem. Szkoda nerwów na ubliżanie mu jest po prostu tragiczny że aż komiczny...

Dla mnie to jakaś szopka żałosna sztab i połowa składu do wymiany plus pion sportowy i prezes potrzebuje prezesa zatrudnić. Zal na to patrzeć jak oni grają , jak trener się zachowuje , żal patrzeć jak Legia wygląda. Szkoda słów po prostu odpowiedz

Pawełek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak na razie jedziemy z Piastem jak z furą gnoju hehe:-)

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zdejmij tego Gruzina, przeciez to sabotaz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zdjac Gvilie i Lopesa, zdjac ich z listy plac. To parodysci totalni.

byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Grają nieźle i widać ,że są zmobilizowani ale oprócz braku wykończenia są dwa słabe punkty - Gvilia,który po prostu nie nadąża za szybką i kombinacyjną grą Legii no i Wieteska

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl Bardzo Dobrze to wygląda,bramka wisi w powietrzu

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ja: Rany....polowa tych ludzi to totalne kaleki...do jakich pucharow...chyba z cukru pudru...

Ja - 3 godziny temu, *.plus.pl @Leśny Dziadek: Jak na ekstraklape to grają najlepiej

Tomi - 3 godziny temu, *.chello.pl Gvilią to my tu nic nie wygramy jest żałosny

bum - 3 godziny temu, *.233.43 Ty gvilia? Co to było? Podanie ku...a????

Wyjazd z tym gamoniem!!!!

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Gvillia.... o qrwa, co on robi???

Do pilnującego treści na czacie - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jesteś żałosnym klakierem właściciela.Michniewicz nigdy nie zdobędzie Mistrzostwa.Bo ma Fryzjera za uszami.

T - 3 godziny temu, *.orange.pl Mielcarski chwali Gwilieeeeeee..... Co się dzieje!

byniu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Strasznie ciężka sprawa z tym piastem bronią się całą drużyną i robią kontry.Autobus i kontry to cała filozofia gry piasta.Mecze z takimi przeciwnikami nigdy nie będą wielkimi widowiskami.Oby udało się strzelić jedną

Jerry - 3 godziny temu, *.com.pl Grają szybko sle niedokładnie. Martwi duża ilość strat Slisza.

Korda - 3 godziny temu, *.orange.pl Gvilia jest bardziej drewniany niż Pinokio.

Luta - 3 godziny temu, *.plus.pl Przyjaciele poratujcie transmisją meczu dzisiejszego ktoś coś?

Marian - 3 godziny temu, *.co.uk @Luta : vipleague.lc

spasiony - 3 godziny temu, *.21.3 @Luta : vipleague.lc szukaj w zakladce football

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Sorry, ale gra warta probierza on the rocks. Nedza. Totalny antyfutbol.

Nota bene wychodzi na to ze Wszolek wqrwiony na kucharskiegovicza i miodovicza i bedzie spadal po sezonie, a lopez, valencia, jaszczur, jaksiemasz, munci, rusin & Co to transfery na odpyeerdol. Pomine fakt ze takie bylo lanie w gacie z podniety na tej stronie, ze te transfery to niby mialy gwarantowac lige mistrzow. odpowiedz

Fan Waleriana - 3 godziny temu, *.233.53 3 na 3 w srodku... Walerian podaje na skrzydło!

Farme(L) - 3 godziny temu, *.virginm.net Ciekawostka Wszołek po przegranym meczu w Pucharze Polski ściskał i cieszył się z Fornalikkem, a dziś niby jakaś kontuzja... Czyżby już był dogadany?

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.chello.pl Już po 7 minutach widać, że Gwilia to nieporozumienie.

Luta - 3 godziny temu, *.plus.pl Jakaś strona z transmisja meczu?

cuLt - 3 godziny temu, *.144.34 Albo tragedia albo nadzieja....✨⚽️✨

Piast - 3 godziny temu, *.net.pl Widzę....sędzia już sprzyja

Fan Waleriana - 4 godziny temu, *.233.53 Dzień dobry jestem gvilia haha. Pierwszy gołąb trafiony w pierwszej minucie! Haha

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl Brak na ławce Wszołka. Wypad? Oraz Jaszczura. Taki cienki?

Odp - 4 godziny temu, *.lunet.eu Poczytam relację, nie będę oczu męczył grą Gwilii.

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.chello.pl Luqui i Martins na ławce, szykuje się wielki gambit

Szczęściarz - 4 godziny temu, *.52.138 Lopes ma za każdym razem taki wyraz twarzy jakby miał zatwardzenie i nie mógł uwolnić Barabasza... odpowiedz

fff - 4 godziny temu, *.52.138 spoko, dziś liga za puchar, więc 3 pkt odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.petrotel.pl @fff: otóż to ;-) odpowiedz

abudabi - 4 godziny temu, *.amazonaws.com Największe wzmocnienie siedzi na ławce i ma numer 29. odpowiedz

Abudabi - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @abudabi: Kolejny plus- Gwilia gra od początku, więc każdy kto go zastąpi w II połowie wzmocni drużynę :D odpowiedz

NAS - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Abudabi: hahaha... trafiłeś w sedno odpowiedz

Pingwinos - 5 godzin temu, *.vectranet.pl No to lecę do buka! Stawiam na Tesco! odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl O widzę ze lopes w pierwszym. Będzie się potykał o własne nogi. Fajnie, fajnie... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Pingwinos: Super. Dom zastaw. odpowiedz

Antyczesio - 5 godzin temu, *.plus.pl Chyba już myślami Czesio jest przy Lechii albo asystenta chce na minę wpier...lic na te dwa mecze jak przegramy to i tak nie on trenował. odpowiedz

Prawdziwy Boniek gra w hondurasie - 5 godzin temu, *.plus.pl Gvilia? Lopes? Czesław chyba z trybun w niedzielę oglądał inny mecz albo dostrzegł coś czego nie widać z ławki. odpowiedz

Leśny - 5 godzin temu, *.79.32 no to Wszołka mozna juz pożegnać :) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl @Leśny: Wszolek sie obraził za to że go zmienił z Cracovia i stwierdził że dzisiaj nie gra a uzbek ma ramadan teraz i nie ma siły na granie odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.plus.pl Jak to gdzie? Na trybunach z trenerem odpowiedz

dzl - 5 godzin temu, *.mm.pl gdzie Jaszur? Cholewiak?







:) - 5 godzin temu, *.plus.pl @dzl: uzbek chyba nie zadebiutuje w tym sezonie. odpowiedz

Legia1 - 5 godzin temu, *.plus.pl @:): jest gvilia jest Lopez tylko Valencii brakuje odpowiedz

