Fornalik: Legia pokazała jakość i umiejętności

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Legia pokazała dzisiaj wysoką jakość i umiejętności. Bez wątpienia był to najlepszy zespół, który w tym sezonie grał w Gliwicach. Robiliśmy co mogliśmy, aby przeciwstawić się zespołowi rywala. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy wyjść na prowadzenie po świetnej sytuacji Thiago Alvesa w drugiej połowie., ale tak się jednak nie stało. Później Legia pokazała swoją wyższość w stwarzanych sytuacjach. Przegraliśmy, ale podziękowałem drużynie za ambicję i wolę walki. Walczyli dzisiaj na tyle, na ile było nas stać. Przed nami cztery spotkania i zrobimy wszystko, aby zdobyć w nich jak najwięcej punktów.

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Wolfik - 39 minut temu, *.mm.pl "....przy odrobinie szczęścia...." Tyle ma do zaoferowania główny hamulcowy ligi. Nie życzę żle Piastowi, bo to ciekawa ekipa. Ale z tym trenerem nic więcej nie zwojują. Teraz czekam na weryfikację pana Waldemara w Lubinie. odpowiedz

MoniekL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ...????- źle przetłumaczył emotka:) odpowiedz

MoniekL - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Rzeczowa i sensowna i prawdziwa ocena ???? odpowiedz

Kato - 1 godzinę temu, *.intelly.pl Smutnemu Waldemarowi trzeba oddać że wypowiedział się z klasą, a do tego nie ustawił drużyny w taki sposób jak Probierz 3 dni temu.

W meczu z Cracovią antyfutbol aż szczypał w oczy. Dzisiaj Piast chciał grać w piłkę, a przynajmniej w pierwszej połowie . odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.