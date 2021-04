Przerwana strzelecka niemoc

Legia przełamała serię niewygranych meczów z Piastem Gliwice, pokonując go w środowy wieczór na jego stadionie 1-0. Jedynego gola dla mistrzów Polski zdobył Rafael Lopes. Dla stołecznego klubu to niezwykle ważne trzy punkty w kontekście walki o krajowy tytuł. Chwilę po rozpoczęciu spotkania przed szansą na zdobycie gola stanął Walerian Gwilia. Gruzin główkował po wrzutce z prawej strony, ale posłał piłkę ponad poprzeczką. Przez pierwszy kwadrans spotkania lepiej na boisku prezentowali się goście, chociaż klarownych sytuacji brakowało zarówno pod jedną jak i drugą bramką. Dopiero w 21. minucie świetną szansę na wyjście na prowadzenie mieli gracze Piasta. Alves przejął podanie od Jakuba Świerczoka i z impetem ruszył w kierunku pola karnego Legii. Tam próbował poradzić sobie z interweniującym Mateuszem Wieteską i finalnie lewą nogą posłał futbolówkę obok celu. Kilka minut potem odpowiedzieli piłkarze prowadzeni tego dnia przez Przemysława Małeckiego. Josip Juranović spróbował strzału zza pola karnego i pewnie interweniował w tej sytuacji Plach. Dwa kwadranse po pierwszym gwizdku sędziego Filip Mladenović w swoim stylu huknął lewą nogą i na posterunku był golkiper Piasta, który udanie sparował jego strzał. W 39. minucie po wrzutce z rzutu rożnego bliski otworzenia wyniki był Artur Jędrzejczyk. Środkowy obrońca najwyżej wyskoczył w polu karnym z wygrał pojedynek główkowy, lecz zabrakło mu precyzji. Niedługo po zmianie stron legioniści dwukrotnie sprawdzili czujność Placha. Najpierw do sytuacji doszedł Tomas Pekhart, który niedokładnie główkował po wrzutce z prawej strony. Za moment z dystansu szczęścia spróbował Walerian Gwilia, ale i on nie potrafił chociażby wcelować w światło bramki. Po godzinie gry gliwiczanie zmarnowali dotychczas najlepszą sytuację. Świerczok podał wzdłuż bramki do Alvesa, a ten w kluczowym momencie nieczysto trafił w piłkę, czym zaprzepaścił szansę na gola. Wkrótce z dobrej strony pokazał się wprowadzony na boisku Luquinhas. Brazylijczyk przymierzył zza pola karnego i niewiele zabrakło mu, aby cieszyć się ze strzelonego gola. Za moment stuprocentową szansę zmarnował z kolei Pekhart. Czech z dwóch metrów, mając przed sobą tylko bramkarza, trafił wprost w niego... Napastnik miał tylko jedno miejsce, w które nie powinien trafić i niestety to właśnie uczynił. Na szczęście ta niewykorzystana okazja nie zemściła się na legionistach. W 75. minucie na prowadzenie swoją drużynę wyprowadził Rafael Lopes! Portugalczyk w świetnym stylu wykończył podanie od Juranovicia i głową zmusił Placha do kapitulacji. Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry stuprocentową szansę na podwyższenie wyniku miał wprowadzony chwilę wcześniej Kacper Kostorz. Młody napastnik znalazł się sam na sam z bramkarzem rywala, lecz niestety przegrał ten pojedynek.

cuLt - 49 minut temu, *.144.34 Tylko pracować nad wykończeniem I szczelniejszá obroná a bédzie super Legia! odpowiedz

filand - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl @cuLt: Będzie. odpowiedz

Hugon - 59 minut temu, *.vectranet.pl Legia nie miała farta z tymi hanysami w każdym meczu przeważała były mecze ze Legia miała 70 %przy piłce a ci szmaciarze jednym celnym strzałem wygrywali mecz.Dzisiaj mogło być tak samo żeby Alves strzelił do pustaka.Niestety nie zawsze będzie smutny miał farta. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Ze skrajności w skrajność!!! Jeszcze wczoraj jazda po całości z Czeskiem i drużyną a dzisiaj euforia!!! Panowie pokora i dystans do tych wszystkich meczy i wyników!!! Przecież my nie przegraliśmy meczy z Lechem i Cracovią tylko zdobyliśmy w nich dwa punkty które mogą być bezcenne na koniec sezonu!!! Pozdro BRACIA!!! odpowiedz

Legia - 1 godzinę temu, *.stansat.pl Mecz wygrany 1-0 choć powinniśmy wygrac 4-1 - bez poznańskiej PARÓWY gramy na luzie - chórzysta won z Legii !!! odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Teoretycznie faken to w niedzielę możemy być mistrzem :-) odpowiedz

1965 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Władeczek: no i faken maciora ze szwagrem ???? odpowiedz

Skacowany Roman - 1 godzinę temu, *.66.180 Kto przezorny niech bierze urlop na poniedziałek!!! odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Skuteczność woła o pomstę do nieba ale wreszcie były chęci i zaangażowanie. odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.207.59 Mistrz w niedzielę? odpowiedz

R - 1 godzinę temu, *.mm.pl 2005/06 - 59 pkt - 26 (18-5-3) 42-13

2006/07 - 46 pkt - 26 (14-4-8 ) 47-27

2007/08 - 53 pkt - 26 (17-2-7) 41-14

2008/09 - 54 pkt - 26 (16-6-4) 44-13

2009/10 - 51 pkt - 26 (15-6-5) 34-15

2010/11 - 39 pkt - 26 (12-3-11) 34-36

2011/12 - 49 pkt - 26 (14-7-5) 40-14

2012/13 - 59 pkt - 26 (18-5-3) 52-21

2013/14 - 51 pkt - 26 (16-3-7) 51-28

2014/15 - 49 pkt - 26 (15-4-7) 53-28

2015/16 - 52 pkt - 26 (15-7-4) 53-26

2016/17 - 48 pkt - 26 (14-6-6) 52-28

2017/18 - 48 pkt - 26 (15-3-8 ) 37-27

2018/19 - 51 pkt - 26 (15-6-5) 40-25

2019/20 - 51 pkt - 26 (16-3-7) 54-26



2020/21 - 56 pkt - 26 (17-5-4) 46-24





Legia nie strzeliła gola w lidze od 315 minut.

Ostatnia tak długa passa Legii to 318 minut pomiędzy golem Jakuba Wawrzyniaka (26.04.2010 z Koroną) a bramką Macieja Iwańskiego (15.05.2010 z GKS-em B.).





Legia w 4 ostatnich spotkaniach wyjazdowych rozegranych w lidze nie straciła ani jednej bramki. odpowiedz

L56 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie spodziewałem się, że dadzą radę.

Tym razem to Fornalik był zaskoczony.

Co znaczy gdy z przodu jest człowiek biegający do każdego obrońcy! (Lopez) odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szczerze nie liczyłem ani na taką grę, ani na 3 punkty

Oby tak dalej, może wreszcie ta ilość przerodzi się w jakość

A w Gdańsku trzeba to powtórzyć odpowiedz

Hawryl74 - 1 godzinę temu, *.virginm.net Dzięki za porządny mecz w naszym wykonaniu. Najniższy wymiar kary.

( W końcu). Jeszcze tylko Gdańsk zdobyć i możemy świętować. odpowiedz

NA KOLANA CHAMY PRZED WIELKĄ LEGIĄ - 1 godzinę temu, *.71.20 A w następnej kolejce możemy już świętować mistrzostwo!!! odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Może Czesiu powinien pozostać na trybunie do zakończenia rozgrywek!? odpowiedz

Kamień - 1 godzinę temu, *.chello.pl @speed: nie był na trybunach odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Czekam z niecierpliwieniem na komentarze tych, którzy przed meczem wieszczyli porażkę.



Czekam również na piewców genialnego stratega pana Waldka, który - jak zwykle - zaskoczył wszystkich swoimi nowinkami. Poważnie, czekam na opinie. odpowiedz

filand - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Na mnie nie czekaj...:-).piwo + wino :-) odpowiedz

Kaczor - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: Hej, ale od Fornalika to wara. Jeden z najlepszych polskich trenerów ostatnich lat. Na pewno ma większą wiedzą, doświadczenie i wizję niż Michniewicz czy Brzęczek. Zdobył mistrzostwo ze słabym i biednym Piastem, a to świadczy, że ma świetny warsztat trenerski. odpowiedz

no mercy - 23 minuty temu, *.. @Wolfik: nie wiem co ty masz do fornalika ale pamiętam za jego kadencji kadra grała najlepszą piłkę. inna sprawa, że banda z dortmundu czyli lewy, błaszczykowski i piszczek stroili fochy i wybierali z kim chcą grać. to dobry trener i jakby pracował u nas to już dawno mielibyśmy lm. odpowiedz

Wolfik - 15 minut temu, *.mm.pl @Kaczor: Tak, jeden z najlepszych. Bo raz zdobył mistrzostwo. Odpowiem Tobie tak. Ów "jeden z najlepszych" zajął z reprezentacją Polski w eliminacjach do MŚ 2014 czwarte miejsce wyprzedzając aż Mołdawię i San Marino. A potem (w 2017) praktycznie spuścił Ruch w niebyt.



Rzeczywiście, super warsztat trenerski. Niezmienny od 15 lat. To, co dziś gra Piast grał Ruch i nasza Reprezentacja. Chcesz, to stawiaj mu pomnik, za to mistrzostwo Piasta. Ja nie zamierzam. Dla mnie to głowny hamulcowy. I tyle. odpowiedz

Wolfik - 12 minut temu, *.mm.pl @no mercy: Żartujesz, prawda? odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl 5 godzin i 15 minut czekania na gola... jakieś wolne by się przydało, żeby świętować przerwanie złej passy... odpowiedz

Rado - 1 godzinę temu, *.207.59 @SEBO(L): w LM to będziesz się modlił o 1 strzał... niecelny :-) odpowiedz

*****. ** - 1 godzinę temu, *.d1-online.com Jezu jaka nerwówka, ale Mistrz coraz bliżej. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl To był szczęśliwie zakończony festiwal nieskuteczności. Pekhart się zaciął, Kostorz benadziejny. Mieli 4 setki i żadnej nie strzelili. Ważne 3 punkty, gra dobra, ale skuteczność fatalna. odpowiedz

filand - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przewaga utrzymana. Nie ma 10 punktów. Jest 6 punktów.

Zwycięzców się nie sądzi....

Jesteś tak dobry jak Twój ostatni mecz.

Dziękuję Legia. Dziękuję Lopes ⚽️

Do mistrzostwa blisko ,coraz bliżej... odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Zwycięstwo cieszy, ilość sytuacji też, ale żeby na 26 strzałów oddać tylko 6 celnych? Z taką skutecznością to my LM nie zawojujemy... odpowiedz

Cult !Legia! KING! - 2 godziny temu, *.144.34 To był pokaz polskiej piłki kopanej,za dużo gry w dziada na treningach i za dużo wolnego wychodzi....ledwo 3pkt bardzo cieszą gra smuci... odpowiedz

??? - 2 godziny temu, *.vectranet.pl WRASZCIE WYGRANA Z PIASTEM !!! odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kamień z serca.... odpowiedz

Zlb - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ufffffff....LM. odpowiedz

iks - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Legia była dogadana, że wchodzi zamiast Bayernu do superligi wiec juz nie musiała walczyc o mistrzostwo Polski ,ale superliga nie wypalił a wiec wróciła do gry :-) odpowiedz

M@c - 2 godziny temu, *.chello.pl Wiele sytuacji... Na szczęście coś wpadło:) odpowiedz

Sraj@cy żarem jak zwykle w du.ie - 2 godziny temu, *.cdn77.com No i gdzie są ci co srali żarem jeszcze dziś w porannych komentarzach? Wielka Legia Prezesa Mioduskiego kroczy pewnie po kolejne mistrzostwo. Seria! odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Sraj@cy żarem jak zwykle w du.ie: Nie wiem czy Ty żartujesz, czy nie! :-) Legia to kroczy po następny eurowpi....ol z taką grą... odpowiedz

KamiLek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo:-) 3punkty najważniejsze

LEGIA MISTRZ MISTRZ MISTRZ odpowiedz

fff - 2 godziny temu, *.52.138 nie podniecajcie się - w komentarzach po meczu w Pucharze(przegranym z Piastem) pisałem, że zagrają ligę za puchar i w Gliwicach wygrają. Wystarczy zobaczyć co robił typek z Piasta, który nie potrafił w dziwnych okolicznościach strzelić bramki z prostej pozycji. W 2 ostatnich kolejkach mecze z Mielcem i Podbeskidziem więc będzie idealna okazja żeby znów dorobić(tak jak zrobili to w rundzie jesiennej sprzedając mecze) i będzie można im rozdawać karty i decydować kto spadnie. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl @fff: pieprzysz jak potłuczony. odpowiedz

Levinho.onet.pl - 2 godziny temu, *.orange.pl @fff: Puknij sie w ten swój pusty leb.... odpowiedz

fff - 1 godzinę temu, *.52.138 @Levinho.onet.pl:



zapewne w przegraną w dawnych latach u siebie z Ruchem Chorzów 2-3(hat-trick Piecha) też wierzysz tak samo jak 2 mecze między Pogonią w ciągu tygodnia niegdyś(Puchar Polski i liga). Naiwny jesteś, ale to dobrze - na takich się fajnie zarabia, bo wiernie płacą za bilety. odpowiedz

xd - 1 godzinę temu, *.chello.pl @fff: Ok, podaj jakikolwiek dowód na to że tak było to ci uwierzę. Póki co to możesz się palnąć w swój pusty baniak. odpowiedz

Karol - 2 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe co smutny powie hehehe odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdybyśmy mieli 1/4 napastnika, to wygralibyśmy 5:0. Ale i tak wielkie brawa! Tylko LEGIA! odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Po(L)ubiony: Mioduski kupi Patryka Szysza i będzie gitara.... :). odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.com.pl Uff.... odpowiedz

Krzysztof Grabski z Warszawy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dzięki Kochana Legio! odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nareszcie można odetchnąć. 3 punkty dla nas po trudnym meczu, skuteczność i jeszcze raz skuteczność, no i wreszcie pojechali Piasta. Brawo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ufff....Jeszcze 3 w Gdansku i bedzie juz bardzo blisko.... odpowiedz

